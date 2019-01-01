Сборная России обыграла Канаду на молодёжном чемпионате мира по хоккею

Новости России. Сборная России обыграла команду страны-хозяйки Канады в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею.
Новости России. Сборная России обыграла команду страны-хозяйки Канады в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею.
Фото: instagram.com/iihfhockey
Канадцы активно начали борьбу за шайбу и первое место в группе. На 3 минуте Коди Гласс открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Долго отрыв не продлился, поскольку на 6 минуте Григорий Денисенко сравнял счёт. Решающее очко россиянам принёс Павел Шэн на 52 второй минуте.
Фото: instagram.com/iihfhockey
В итоге сборная России заняла первое место в группе «А». В четвертьфинале её противником станет сборная Словакии, которая находится на четвёртом месте в группе «В».