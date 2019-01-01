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Сборная России обыграла Канаду на молодёжном чемпионате мира по хоккею

01 января 2019 09:26
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Новости России. Сборная России обыграла команду страны-хозяйки Канады в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею.  

Сборная России обыграла Канаду на молодёжном чемпионате мира по хоккею-1

Фото: instagram.com/iihfhockey  

Канадцы активно начали борьбу за шайбу и первое место в группе. На 3 минуте Коди Гласс открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Долго отрыв не продлился, поскольку на 6 минуте Григорий Денисенко сравнял счёт. Решающее очко россиянам принёс Павел Шэн на 52 второй минуте.  

Сборная России обыграла Канаду на молодёжном чемпионате мира по хоккею-4

Фото: instagram.com/iihfhockey  

В итоге сборная России заняла первое место в группе «А». В четвертьфинале её противником станет сборная Словакии, которая находится на четвёртом месте в группе «В».  

# Хоккей # Коди Гласс # Григорий Денисенко # Павел Шэн

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