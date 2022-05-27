Новости Беларуси. Александра Саснович вышла в 1/8 финала открытого чемпионата Франции по теннису. В поединке 1/16 финала она сломила сопротивление 21-й ракетки мира, именитой немки Анжелики Кербер, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый сет белоруска выиграла 6:4. Во втором соперницы дошли до тайбрейка, в котором на высоте была наша теннисистка – 7:5. Александра Саснович повторила свой лучший результат на турнирах Большого шлема. Впервые она дошла до 1/8 финала на Уимблдоне-2018.