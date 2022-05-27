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Саснович вышла в 1/8 финала открытого чемпионата Франции по теннису

27 мая 2022 19:26
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Новости Беларуси. Александра Саснович вышла в 1/8 финала открытого чемпионата Франции по теннису. В поединке 1/16 финала она сломила сопротивление 21-й ракетки мира, именитой немки Анжелики Кербер, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Саснович вышла в 1/8 финала открытого чемпионата Франции по теннису-1

Первый сет белоруска выиграла 6:4. Во втором соперницы дошли до тайбрейка, в котором на высоте была наша теннисистка – 7:5. Александра Саснович повторила свой лучший результат на турнирах Большого шлема. Впервые она дошла до 1/8 финала на Уимблдоне-2018.

Саснович вышла в 1/8 финала открытого чемпионата Франции по теннису-4

Таким образом, белоруска выходит во вторую неделю «Ролан Гаррос» и будет сражаться с 59-й ракеткой мира, итальянкой Мартиной Тревизан, за право принять участие в своем первом четвертьфинале турнира Большого шлема.

# Теннис # Александра Саснович # Анжелика Кербер # Мартина Тревизан # Фотофакт

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