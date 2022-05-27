Мини-футбол. «Столица» стала первым полуфиналистом Чемпионата Беларуси

В третьем поединке полуфинальной серии до трех побед «столичники» в овертайме были сильнее соперников из «Минска» со счетом 2:1. Напомним, в первом матче «Столица» выиграла с результатом 6:4, а потом вырвала победу в серии послематчевых пенальти – 5:4. Спортсмены «Столицы» в четвертый раз сыграют в финале за чемпионство. Во всех предыдущих финалах они становились победителями. Во второй полуфинальной серии пока равновесие. В первой игре вице-чемпион страны гомельский ВРЗ был сильнее гродненского клуба «УВД-Динамо» с результатом 5:1. А затем «Гродно» взял реванш со счетом 2:1.