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Мини-футбол. «Столица» стала первым полуфиналистом Чемпионата Беларуси

27 мая 2022 11:51
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Новости Беларуси. Команда «Столица» стала первым финалистом Чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мини-футбол. «Столица» стала первым полуфиналистом Чемпионата Беларуси-1

В третьем поединке полуфинальной серии до трех побед «столичники» в овертайме были сильнее соперников из «Минска» со счетом 2:1. Напомним, в первом матче «Столица» выиграла с результатом 6:4, а потом вырвала победу в серии послематчевых пенальти – 5:4. Спортсмены «Столицы» в четвертый раз сыграют в финале за чемпионство. Во всех предыдущих финалах они становились победителями. Во второй полуфинальной серии пока равновесие. В первой игре вице-чемпион страны гомельский ВРЗ был сильнее гродненского клуба «УВД-Динамо» с результатом 5:1. А затем «Гродно» взял реванш со счетом 2:1.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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