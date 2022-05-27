Участница Кубка Беларуси по стрельбе из лука: «В Минске я первый раз, мне очень нравятся и люди, и город»

Новости Беларуси. В Минске продолжается открытый Кубок Беларуси по стрельбе из лука. Помимо наших спортсменов участие в турнире принимают лучшие стрелки из России и Казахстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Конкуренция высока как никогда. Наши атлеты совершенствуют свои навыки в противостоянии с лучшими. В соперниках у белорусских стрелков многократные чемпионы и призеры крупнейших международных форумов. Но и наши соотечественники среди звездных оппонентов не должны затеряться. Сила женской команды Беларуси хорошо известна всему миру. А мужчины на недавнем чемпионате Европы завоевали серебряные медали. Организаторов турнира радует не только уровень соперников. Отдельно гости отмечают гостеприимство и доброжелательность принимающей стороны.

Елена Осипова, участница соревнований (Россия):

Сборная Беларуси, в принципе, сильная команда. Мы не раз сталкивались на международных стартах: как проигрывали, так и выигрывали. Поэтому конкуренция у вас достойная, хочу заметить. В Минске я первый раз, мне очень нравятся и город, и люди – удивительно душевные люди. Не в каждом городе такое встретишь. И сам город поразил своей красотой.

Вячеслав Мухтияров, участник соревнований (Казахстан):

Конкуренция была жестокая. Если я выдаю такой результат у нас в Казахстане на чемпионате, я становлюсь в топ-10, топ-15, а тут я стал 32-м. Сборная России отстреляла очень хорошо, они составили очень большую конкуренцию для нас, это большой опыт.

Данный старт – отличная возможность набраться соревновательной практики в отсутствие международных турниров. Несмотря на отстранение, функционеры спортивных федераций Беларуси и России уже сформировали календарь совместных мероприятий. А значит, спортсмены без чемпионатов не останутся.