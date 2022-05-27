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«Атмосфера самая благоприятная». Президент Российской федерации стрельбы из лука о Кубке Беларуси

27 мая 2022 14:57
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Новости Беларуси. В Минске продолжается открытый Кубок Беларуси по стрельбе из лука. Помимо наших спортсменов участие в турнире принимают лучшие стрелки из России и Казахстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Атмосфера самая благоприятная». Президент Российской федерации стрельбы из лука о Кубке Беларуси-1

Владимир Ешеев, президент Российской федерации стрельбы из лука:  
Атмосфера самая благоприятная, все друг друга знают, общаются, приобретают большой опыт. Учитывая, что мы отлучены от международных соревнований, для нас очень важен открытый Кубок Республики Беларусь. Конкуренция – основополагающая вещь в спорте. Умение бороться и побеждать – это принцип спорта. Ряд федераций радуются, что конкурентов меньше, но, думаю, настоящие спортсмены буду сожалеть, что конкуренции недостаточно без сильнейших.  

Участница Кубка Беларуси по стрельбе из лука: «В Минске я первый раз, мне очень нравятся и город, и люди» (тут подробнее).  

# Спортивные соревнования # Владимир Ешеев # Фотофакт

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