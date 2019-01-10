Саснович одолела Бачински и вышла в полуфинал турнира в Сиднее

Новости Беларуси. Александра Саснович вышла в полуфинал турнира в Сиднее. Её следующей противницей станет теннисистка из топ-10 мирового рейтинга.

В матче третьего круга основной сетки вторая ракетка Беларуси (33 WTA) уверенно обыграла швейцарку Тимею Бачински (192 WTA). Александра практически повторила свой результат второго круга, в котором одолела австралийку Присциллу Хон (161 WTA). Только на этот раз первого проигранного сета со счётом 0:6 не было.

Саснович допустила три двойные и 27 невынужденных ошибок, против двух и 22 у противницы. По всем остальным пунктам Александра обошла оппонентку и за 1 час 27 минут победила Бачински – 6:3, 6:3.