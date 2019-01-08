Арина Соболенко уступила Петре Квитовой в Сиднее

Новости Беларуси. На престижном теннисном турнире в австралийском Сиднее жребий в очередной раз свел на корте белоруску Арину Соболенко и чешку Петру Квитову, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом сете у Соболенко откровенно хромала подача, отсюда и все проблемы. Как итог – 6:1 на табло не в ее пользу. Во второй партии ситуация выправилась. Завязалась борьба, и белоруска даже вырвалась вперед 3:1, но удержать преимущество не сумела. К концовке поединка, который продолжался 1 час 20 минут, сильнее была чешка – 7:5.