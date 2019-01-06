Саснович успешно преодолела второй круг квалификации Sydney International

Противницей Александры Саснович (30 WTA) была пуэрто-риканская теннисистка и олимпийская чемпионка 2016 года в одиночном разряде Моника Пуиг (53 WTA). Тем не менее матч не продлился и часа.

Новости Беларуси. Вторая ракетка Беларуси без проблем победила во втором круге квалификации и теперь продолжит выступление в основной сетке турнира Sydney International.

Начало поединка несколько раз переносилось. Изначально встреча должна была состояться в 9:00, но в итоге начало матча было отсрочено примерно до 11:45.

В первом сете Моника открыла счёт, но это очко стало единственным за всю игру. Саснович одолела оппонентку со счётом 6:1, 6:0. Белоруска сделала два эйса, допустила три двойные ошибки и выиграла шесть брейк-поинтов.

Следующий противник Александры пока неизвестен.

В предыдущем матче Саснович одолела словенку Тамару Зиданшек.