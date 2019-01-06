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Саснович прошла во второй круг квалификации Sydney International

06 января 2019 07:05
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Новости Беларуси. Александра Саснович выиграла в первом круге квалификации турнира в Сиднее.  

Выступление на Sydney International второй ракетке Беларуси (30 WTA) пришлось начинать в квалификационном раунде. Первой противницей Александры стала словенская теннисистка Тамара Зиданшек (79 WTA).  

Нельзя сказать, чтобы интриги не было совсем, но сильно напрягаться Саснович не пришлось. В первом сете белоруска одержала верх со счётом 6:4, во втором – 6:1.  

Следующей оппоненткой Александры будет Моника Пуиг (53 WTA) из Пуэрто-Рико.  

На турнире в Сиднее также выступит Арина Соболенко (13 WTA). Спортсменка начнёт игру с основной сетки, а её первой противницей станет чешка Петра Квитова (7 WTA).  

На неделе Соболенко в тяжёлом трёхсетовом поединке победила в финале Shenzhen Open.  

Арине пришлось играть второй матч примерно через два часа после окончания предыдущего – здесь подробнее.  

# Теннис # Александра Саснович # Тамара Зиданшек

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