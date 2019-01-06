Саснович прошла во второй круг квалификации Sydney International

Новости Беларуси. Александра Саснович выиграла в первом круге квалификации турнира в Сиднее.

Выступление на Sydney International второй ракетке Беларуси (30 WTA) пришлось начинать в квалификационном раунде. Первой противницей Александры стала словенская теннисистка Тамара Зиданшек (79 WTA).

Нельзя сказать, чтобы интриги не было совсем, но сильно напрягаться Саснович не пришлось. В первом сете белоруска одержала верх со счётом 6:4, во втором – 6:1.

Следующей оппоненткой Александры будет Моника Пуиг (53 WTA) из Пуэрто-Рико.

На турнире в Сиднее также выступит Арина Соболенко (13 WTA). Спортсменка начнёт игру с основной сетки, а её первой противницей станет чешка Петра Квитова (7 WTA).

На неделе Соболенко в тяжёлом трёхсетовом поединке победила в финале Shenzhen Open.