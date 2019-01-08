Саснович обыграла Касаткину и вышла в 1/8 турнира в Сиднее

Новости Беларуси. В Сиднее выступает Александра Саснович. В 1/16 финала она встречалась с 10-й ракеткой планеты россиянкой Дарьей Касаткиной и одержала уверенную победу – 6:1, 6:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».