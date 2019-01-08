Прямой эфир

Саснович обыграла Касаткину и вышла в 1/8 турнира в Сиднее

08 января 2019 12:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Сиднее выступает Александра Саснович. В 1/16 финала она встречалась с 10-й ракеткой планеты россиянкой Дарьей Касаткиной и одержала уверенную победу – 6:1, 6:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Саснович обыграла Касаткину и вышла в 1/8 турнира в Сиднее-1

Матч продолжался 74 минуты, белоруска превзошла соперницу по всем показателям. Следующей соперницей белоруски станет местная теннисистка, прошедшая сито квалификации, Присцилла Хон. Встреча запланирована на 9 января.

# Теннис # Александра Саснович # Дарья Касаткина # Присцилла Хон # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы заряжены были сильно»: как прошёл финал Рождественского турнира
08 января 2019 07:20

«Мы заряжены были сильно»: как прошёл финал Рождественского турнира

В финале «Золотой шайбы» «Грифоны» разгромили «Сокол»
08 января 2019 06:54

В финале «Золотой шайбы» «Грифоны» разгромили «Сокол»

В Минске завершилось открытое первенство по шорт-треку среди юниоров
07 января 2019 19:53

В Минске завершилось открытое первенство по шорт-треку среди юниоров