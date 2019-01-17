Экипаж Вязовича занял второе место на девятом этапе ралли-рейда «Дакар»

Новости Беларуси. Продолжается ралли-рейд «Дакар», который проходит на территории Перу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На девятом этапе автомобильного марафона 2-е место занял экипаж Сергея Вязовича. Быстрее белоруса был только КамАЗ под управлением Эдуарда Николаева.

Что же касается остальных грузовиков «МАЗ-СПОРТавто», то Алексей Вишневский финишировал седьмым с отстованием от победителя в один час. А опытный Александр Василевский стал восьмым.

В генеральной классификации Серей Вязович занимает 6-е место, Александр Василевский – на 8-й позиции, а Алексей Вишневский – на 11-й.