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Экипаж Вязовича занял второе место на девятом этапе ралли-рейда «Дакар»

17 января 2019 19:29
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Новости Беларуси. Продолжается ралли-рейд «Дакар», который проходит на территории Перу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На девятом этапе автомобильного марафона 2-е место занял экипаж Сергея Вязовича. Быстрее белоруса был только КамАЗ под управлением Эдуарда Николаева.

Экипаж Вязовича занял второе место на девятом этапе ралли-рейда «Дакар»-1

Что же касается остальных грузовиков «МАЗ-СПОРТавто», то Алексей Вишневский финишировал седьмым с отстованием от победителя в один час. А опытный Александр Василевский стал восьмым.

В генеральной классификации Серей Вязович занимает 6-е место, Александр Василевский – на 8-й позиции, а Алексей Вишневский – на 11-й.

Экипаж Вязовича занял второе место на девятом этапе ралли-рейда «Дакар»-4

# Автомобильные гонки # Фотофакт

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