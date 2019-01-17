В Австралии бабушки-болельщицы не поделили повязку Соболенко

Новости Беларуси. Неспортивное поведение бабушек-болельщиц на открытом чемпионате Австралии по теннису, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пожилые болельщицы не поделили сувенир от белоруски Арины Соболенко.
Новости Беларуси. Неспортивное поведение бабушек-болельщиц на открытом чемпионате Австралии по теннису, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пожилые болельщицы не поделили сувенир от белоруски Арины Соболенко.
Женщины едва не подрались за повязку, брошенную спортсменкой на трибуну после победы над соперницей из Британии. Видео отчаянной схватки моментально набрало десятки тысяч просмотров в интернете. Ярые болельщицы неистово тянули за разные концы резинку, и это моментально привлекло внимание спортивных журналистов. Один из них в своём микроблоге написал, что это лучшее, что он видел на Australian Open.
Для разрешения конфликта в ситуацию пришлось вмешаться охранникам. Они разняли бабушек и увели с соревнований, а вот повязка с головы знаменитой белорусской спортсменки не досталась никому.