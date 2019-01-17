В Австралии бабушки-болельщицы не поделили повязку Соболенко

Женщины едва не подрались за повязку, брошенную спортсменкой на трибуну после победы над соперницей из Британии. Видео отчаянной схватки моментально набрало десятки тысяч просмотров в интернете. Ярые болельщицы неистово тянули за разные концы резинку, и это моментально привлекло внимание спортивных журналистов. Один из них в своём микроблоге написал, что это лучшее, что он видел на Australian Open.