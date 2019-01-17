Прямой эфир

В Австралии бабушки-болельщицы не поделили повязку Соболенко

17 января 2019 13:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Неспортивное поведение бабушек-болельщиц на открытом чемпионате Австралии по теннису, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пожилые болельщицы не поделили сувенир от белоруски Арины Соболенко.

В Австралии бабушки-болельщицы не поделили повязку Соболенко-1

Женщины едва не подрались за повязку, брошенную спортсменкой на трибуну после победы над соперницей из Британии. Видео отчаянной схватки моментально набрало десятки тысяч просмотров в интернете. Ярые болельщицы неистово тянули за разные концы резинку, и это моментально привлекло внимание спортивных журналистов. Один из них в своём микроблоге написал, что это лучшее, что он видел на Australian Open.

В Австралии бабушки-болельщицы не поделили повязку Соболенко-4

Для разрешения конфликта в ситуацию пришлось вмешаться охранникам. Они разняли бабушек и увели с соревнований, а вот повязка с головы знаменитой белорусской спортсменки не досталась никому.

# Теннис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Илья Ивашко завершил выступление на Australian Open
17 января 2019 10:54

Илья Ивашко завершил выступление на Australian Open

Тандем Саснович – Таунсенд вышли во 2-й круг парного разряда Australian Open
17 января 2019 10:49

Тандем Саснович – Таунсенд вышли во 2-й круг парного разряда Australian Open

Виктория Азаренко в парном разряде вышла во второй круг Australian Open
17 января 2019 10:45

Виктория Азаренко в парном разряде вышла во второй круг Australian Open