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Йоханнес Бё победил в спринте на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

17 января 2019 14:07
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Новости Беларуси. 17 января норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринта на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Норвежец промахнулся лишь раз.  

Вторым финишировал брат Йоханнеса – Тарьей Бё, спортсмен отстал на восемь секунд, хотя не промахнулся ни разу.  

Третье место занял немец Бенедикт Долль, четвёртое – Мартен Фуркад.  

Лучшим из белорусских биатлонистов стал Сергей Бочарников, он пришёл 26-м.  

17 января также состоится спринтерская гонка среди женщин. От Беларуси выступят Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Ирина Кручинкина, Анна Сола и Елена Кручинкина.  

# Биатлон # Йоханнес Бё # Сергей Бочарников

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