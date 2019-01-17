Йоханнес Бё победил в спринте на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

Новости Беларуси. 17 января норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринта на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Норвежец промахнулся лишь раз.

Вторым финишировал брат Йоханнеса – Тарьей Бё, спортсмен отстал на восемь секунд, хотя не промахнулся ни разу.

Третье место занял немец Бенедикт Долль, четвёртое – Мартен Фуркад.

Лучшим из белорусских биатлонистов стал Сергей Бочарников, он пришёл 26-м.

17 января также состоится спринтерская гонка среди женщин. От Беларуси выступят Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Ирина Кручинкина, Анна Сола и Елена Кручинкина.