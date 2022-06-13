Саснович и Ивашко вышли в 1/8 финала. Как выступают белорусские теннисисты в Германии?

Александра Саснович успешно стартовала на турнире категории 500 в Берлине, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матче 1/16 финала белоруска встречалась с россиянкой Анастасией Гасановой. Соперниц в мировом рейтинге разделяют более сотни позиций.

Александра Саснович без проблем оформила победу в первом сете со счетом 6:2, однако Гасанова и не думала сдаваться без боя. Во второй партии борьба была упорной, россиянка взяла верх 6:4. Но в третьем сете все встало на свои места. Саснович была сильней – 6:3 – и вышла в следующий круг. На этом же турнире в первом раунде парного разряда белорусско-американский дуэт Лидия Морозова – Кристина Кэйтлин нанесли поражение топовым одиночницам, которые объединились в испано-тунисскую пару Гарбин Мугуруса – Унс Жабер со счетом 6:4, 3:6, 13:11.