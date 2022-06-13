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Без шансов на плей-офф. Сборная Беларуси по футболу проиграла команде Азербайджана в Лиге наций

13 июня 2022 19:53
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Сборная Беларуси по футболу провела очередной поединок в Лиге наций. Белорусы соперничали с командой Азербайджана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Без шансов на плей-офф. Сборная Беларуси по футболу проиграла команде Азербайджана в Лиге наций-1

К сожалению, самые пессимистичные прогнозы наша сборная реализовала. Команда Георгия Кондратьева потерпела поражение от дружины Азербайджана со счетом 0:2. Судьба поединка решилась на исходе противостояния. На 76-й минуте нападающий Махир Эмрели открыл счет, а на компенсированной минуте Рамиль Шейдаев поставил окончательную точку в этом матче. Таким образом, подопечные Георгия Кондратьева потеряли даже математические шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы, и также, соответственно, и на повышение в ранге.  

# Футбол Беларуси # Георгий Кондратьев # Рамиль Шейдаев # Махир Эмрели # Фотофакт

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