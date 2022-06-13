Без шансов на плей-офф. Сборная Беларуси по футболу проиграла команде Азербайджана в Лиге наций

К сожалению, самые пессимистичные прогнозы наша сборная реализовала. Команда Георгия Кондратьева потерпела поражение от дружины Азербайджана со счетом 0:2. Судьба поединка решилась на исходе противостояния. На 76-й минуте нападающий Махир Эмрели открыл счет, а на компенсированной минуте Рамиль Шейдаев поставил окончательную точку в этом матче. Таким образом, подопечные Георгия Кондратьева потеряли даже математические шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы, и также, соответственно, и на повышение в ранге.