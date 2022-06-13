Тренер нацкоманды по боксу: чтобы спортсмен рос, он должен боксировать на хороших турнирах и с хорошими противниками

Новости Беларуси. Уже завтра, 14 июня, в Минске стартует традиционный международный турнир по боксу памяти Владимира Ботвинника. Участие в соревновании примут сильнейшие юниоры из пяти стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сейчас на «Минск-Арене» кипит работа. Все делается для того, чтобы превратить ядро велодрома в профессиональный боксерский ринг, на котором будет комфортно выступать и принимать зарубежных спортсменов. А организаторы в свою очередь ежегодно стараются поднять планку качества. Ведь для юниоров этот турнир крайне важен. Данный старт – отличная возможность проверить силы в конкурентной борьбе и заложить фундамент своей будущей карьеры.

Александр Ермашевич, государственный тренер национальной команды Беларуси по боксу:

Турнир проходит на хорошем уровне, и команды хотят к нам приезжать. И от этого они получают соревновательный опыт. И я считаю, что мы растем, движемся. Чтобы боксер рос, он должен боксировать на хороших турнирах и с хорошими противниками. И тогда боксер может вырасти и показать хороший результат.