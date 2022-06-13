Директор СДЮШОР по боксу: турнир Ботвинника – это первые серьёзные соревнования для молодых боксёров

Новости Беларуси. Уже завтра, 14 июня, в Минске стартует традиционный международный турнир по боксу памяти Владимира Ботвинника. Участие в соревновании примут сильнейшие юниоры из пяти стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Уже завтра, 14 июня, в Минске стартует традиционный международный турнир по боксу памяти Владимира Ботвинника. Участие в соревновании примут сильнейшие юниоры из пяти стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сейчас на «Минск-Арене» кипит работа. Все делается для того, чтобы превратить ядро велодрома в профессиональный боксерский ринг, на котором будет комфортно выступать и принимать зарубежных спортсменов. А организаторы в свою очередь ежегодно стараются поднять планку качества. Ведь для юниоров этот турнир крайне важен. Данный старт – отличная возможность проверить силы в конкурентной борьбе и заложить фундамент своей будущей карьеры.
Виктория Казючиц, директор СДЮШОР по боксу:
Для нас момент сборки ринга – это момент важный, торжественный. Потому что от того, как мы организуем эти соревнования, как мы соберем этот ринг, будет в дальнейшем виден уровень проведения соревнований. Для нас турнир Ботвинника – это старт, это начало молодых боксеров, показать себя на международном уровне, то есть это первые достаточно серьезные соревнования в их жизни. Это очень важный этап, потому что без соответствующей международной соревновательной практики боксеру, как любому единоборцу, будет невозможно составить нормальную конкурентоспособность на международной арене.
Всего на турнире будет разыграно 18 комплектов наград. Парни будут определять сильнейших в 13 весовых категориях. Девушки – в пяти. Торжественное открытие состоится завтра. А все победители и призеры станут известны 17 июня.
Тренер нацкоманды по боксу: чтобы спортсмен рос, он должен боксировать на хороших турнирах и с хорошими противниками. Читайте здесь.