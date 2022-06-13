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Директор СДЮШОР по боксу: турнир Ботвинника – это первые серьёзные соревнования для молодых боксёров

13 июня 2022 19:14
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Новости Беларуси. Уже завтра, 14 июня, в Минске стартует традиционный международный турнир по боксу памяти Владимира Ботвинника. Участие в соревновании примут сильнейшие юниоры из пяти стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Директор СДЮШОР по боксу: турнир Ботвинника – это первые серьёзные соревнования для молодых боксёров-1

Сейчас на «Минск-Арене» кипит работа. Все делается для того, чтобы превратить ядро велодрома в профессиональный боксерский ринг, на котором будет комфортно выступать и принимать зарубежных спортсменов. А организаторы в свою очередь ежегодно стараются поднять планку качества. Ведь для юниоров этот турнир крайне важен. Данный старт – отличная возможность проверить силы в конкурентной борьбе и заложить фундамент своей будущей карьеры.  

Директор СДЮШОР по боксу: турнир Ботвинника – это первые серьёзные соревнования для молодых боксёров-4

Виктория Казючиц, директор СДЮШОР по боксу:  
Для нас момент сборки ринга – это момент важный, торжественный. Потому что от того, как мы организуем эти соревнования, как мы соберем этот ринг, будет в дальнейшем виден уровень проведения соревнований. Для нас турнир Ботвинника – это старт, это начало молодых боксеров, показать себя на международном уровне, то есть это первые достаточно серьезные соревнования в их жизни. Это очень важный этап, потому что без соответствующей международной соревновательной практики боксеру, как любому единоборцу, будет невозможно составить нормальную конкурентоспособность на международной арене.  

Директор СДЮШОР по боксу: турнир Ботвинника – это первые серьёзные соревнования для молодых боксёров-7

Всего на турнире будет разыграно 18 комплектов наград. Парни будут определять сильнейших в 13 весовых категориях. Девушки – в пяти. Торжественное открытие состоится завтра. А все победители и призеры станут известны 17 июня.  

Тренер нацкоманды по боксу: чтобы спортсмен рос, он должен боксировать на хороших турнирах и с хорошими противниками. Читайте здесь.  

# Спортивные соревнования # Виктория Казючиц # Александр Ермашевич # Фотофакт

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