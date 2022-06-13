Директор СДЮШОР по боксу: турнир Ботвинника – это первые серьёзные соревнования для молодых боксёров

Сейчас на «Минск-Арене» кипит работа. Все делается для того, чтобы превратить ядро велодрома в профессиональный боксерский ринг, на котором будет комфортно выступать и принимать зарубежных спортсменов. А организаторы в свою очередь ежегодно стараются поднять планку качества. Ведь для юниоров этот турнир крайне важен. Данный старт – отличная возможность проверить силы в конкурентной борьбе и заложить фундамент своей будущей карьеры.

Виктория Казючиц, директор СДЮШОР по боксу:

Для нас момент сборки ринга – это момент важный, торжественный. Потому что от того, как мы организуем эти соревнования, как мы соберем этот ринг, будет в дальнейшем виден уровень проведения соревнований. Для нас турнир Ботвинника – это старт, это начало молодых боксеров, показать себя на международном уровне, то есть это первые достаточно серьезные соревнования в их жизни. Это очень важный этап, потому что без соответствующей международной соревновательной практики боксеру, как любому единоборцу, будет невозможно составить нормальную конкурентоспособность на международной арене.