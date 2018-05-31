Саснович и Инъин вышли во второй круг парного разряда Roland Garros

Новости Беларуси. Белоруска Александра Саснович вместе с китаянкой Дуань Инъин прошли во второй круг парного разряда Roland Garros.

В первом раунде спортсменкам из Беларуси и Китая противостоял румыно-украинский дуэт Ана Богдан / Ольга Савчук. В трёх сетах Саснович и Инъин одолели противниц со счётом 6:3, 3:6, 6:1. Матч продолжался 1 час 33 минуты.

Также Саснович осталась единственной представительницей Беларуси в одиночном разряде турнира во Франции. 29 мая теннисистка (55 WTA) одолела в первом круге чешку Денису Аллертову (103 WTA). В двух сетах белоруска обошла соперницу с результатом 6:4, 6:3.

В парном разряде белоруска Лидия Морозова и голландка Лесли Керхова проиграли дуэту Анастасия Павлюченкова (Россия) / Саманта Стосур (Австралия) — 3:6, 4:6.

30 мая Азаренко и Соболенко отказались от участия в парном разряде. Ранее теннисистки проиграли свои матчи в одиночных разрядах.