Прямой эфир

Саснович и Инъин вышли во второй круг парного разряда Roland Garros

31 мая 2018 08:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белоруска Александра Саснович вместе с китаянкой Дуань Инъин прошли во второй круг парного разряда Roland Garros.  

В первом раунде спортсменкам из Беларуси и Китая противостоял румыно-украинский дуэт Ана Богдан / Ольга Савчук. В трёх сетах Саснович и Инъин одолели противниц со счётом 6:3, 3:6, 6:1. Матч продолжался 1 час 33 минуты.  

Также Саснович осталась единственной представительницей Беларуси в одиночном разряде турнира во Франции. 29 мая теннисистка (55 WTA) одолела в первом круге чешку Денису Аллертову (103 WTA). В двух сетах белоруска обошла соперницу с результатом 6:4, 6:3.  

В парном разряде белоруска Лидия Морозова и голландка Лесли Керхова проиграли дуэту Анастасия Павлюченкова (Россия) / Саманта Стосур (Австралия) — 3:6, 4:6.  

30 мая Азаренко и Соболенко отказались от участия в парном разряде. Ранее теннисистки проиграли свои матчи в одиночных разрядах.  

# Теннис # Александра Саснович # Дуань Инъин # Ана Богдан # Ольга Савчук # Дениса Аллертова # Лидия Морозова # Лесли Керхова # Анастасия Павлюченкова # Саманта Стосур # Виктория Азаренко # Арина Соболенко

Другие новости рубрики

Все новости
Roland Garros. Азаренко и Соболенко снялись с парного разряда
30 мая 2018 14:43

Roland Garros. Азаренко и Соболенко снялись с парного разряда

Фотофакт. Диего Марадона знакомится с футболистами брестского «Динамо»
30 мая 2018 09:45

Фотофакт. Диего Марадона знакомится с футболистами брестского «Динамо»

Александра Герасименя о Международном олимпийском дне-2018: «Классно, что я смогу поучаствовать»
29 мая 2018 20:06

Александра Герасименя о Международном олимпийском дне-2018: «Классно, что я смогу поучаствовать»