Roland Garros. Азаренко и Соболенко снялись с парного разряда

Новости Беларуси. Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко снялись с парного разряда турнира Roland Garros во Франции.

В первом круге парного разряда Азаренко и Соболенко предстояло сыграть против интернационального дуэта из чешки Люси Шафаржовой и россиянки Светланы Кузнецовой. Матч был отменён из-за отказа белорусок.

По какой причине теннисистки не стали участвовать пока что неизвестно.

«То, что тебя не убивает, делает тебя сильнее», – коротко написала в Instagram Соболенко.

Ранее Арина и Виктория проиграли стартовые матчи в одиночном разряде. Соболенко (48 WTA) не смогла победить Кики Бертенс (22 WTA) из Нидерландов. Двухсетовый поединок закончился со счётом 2:6, 1:6. Азаренко (84 WTA) в двух сетах уступила чешке Катерине Синяковой (54 WTA), итог матча – 5:7, 5:7.