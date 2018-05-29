Александра Герасименя о Международном олимпийском дне-2018: «Классно, что я смогу поучаствовать»

Выбор места не случаен: через год именно там, на вновь возведенной площадке, должны пройти состязания по пляжному футболу и стрельбе из лука в рамках II Европейских игр.

Новости Беларуси. Международный олимпийский день в Беларуси пройдет 2 июня на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпийский», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В ходе олимпийского праздника 35 федераций по разным видам спорта – зимним и летним, олимпийским и неолимпийским – представят свою работу. Каждый желающий сможет попробовать свои силы в понравившейся дисциплине. Праздник ориентирован, бесспорно, на детей, и, конечно, ни одно достижение не останется без награды.

В рамках мероприятия пройдет Олимпийский квест: сочетание спортивных состязаний и интеллектуальных конкурсов. Также во время Олимпийского дня можно будет пройти диагностику функционального состояния организма и определить предрасположенность ребенка к тем или иным видам спорта.