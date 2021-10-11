Саснович и Азаренко сыграют за право выйти в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Новости Беларуси. Александра Саснович и Виктория Азаренко синхронно вышли в 1/8 финала крупного теннисного турнира категории 1000 в Индиан-Уэллсе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Причем Саснович сотворила уже второй мини-подвиг подряд. Она отправила отдыхать румынку Симону Халеп. На минуточку – победительницу двух «Больших шлемов» и действующую 17-ю ракетку планеты. Вообще, нынешний турнир Саснович проводит на загляденье. Белоруска впервые с 2019 года была сильнее в трех матчах подряд. Дважды были повержены игроки из топ-25 мирового рейтинга. Сейчас Саснович – 100-я ракетка планеты. Но это ее, как видим, совсем не останавливает. Противостояние с Халеп выдалось очень упорным и продолжалось 1 час 40 минут. За это время наша теннисистка реализовала 4 из 9 брейк-поинтов. Финальный счет – 7:5, 6:4.

Александра Саснович, теннисистка:

Симона – большая чемпионка. В конце матча я очень нервничала, потому что так хотела победить. У меня уже были куплены билеты домой, потому что я думала, что шансы на победу где-то 70 на 30 в ее пользу. Но я просто вышла на корт, наслаждалась матчем и победила. Дальше идет Виктория Азаренко. Двукратная победительница старта в Индиан-Уэллсе сломила сопротивление чешки Петры Квитовой. На счету белоруски 9 эйсов, 5 двойных ошибок и 6 из 11 реализованных брейк-пойнтов.