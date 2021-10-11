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Гандболистки сборной Беларуси сыграли вничью с командой Германии в квалификации к ЧЕ

11 октября 2021 12:03
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по гандболу на выезде вничью сыграла с командой Германии в рамках квалификации к чемпионату Европы 2022 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Гандболистки сборной Беларуси сыграли вничью с командой Германии в квалификации к ЧЕ-1

Наши девушки довольно уверенно смотрелись на площадке, предугадывали ходы соперниц, что помогло им завершить первую половину встречи в свою пользу – 13:12. Во втором отрезке немки сравняли счет, но ни одна из команд так и не смогла окончательно взять инициативу в свои руки.  

Гандболистки сборной Беларуси сыграли вничью с командой Германии в квалификации к ЧЕ-4

Следующий матч белоруски проведут против сборной Греции. В следующий этап чемпионата пройдет только лидер группы.  

# Гандбол # Фотофакт

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