Сборная Беларуси сыграет с командой Чехии в рамках квалификации ЧМ по футболу

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу 11 октября проведет очередной матч в рамках 8 тура квалификации чемпионата мира. Противник – команда Чехии. Встреча начнется в 21:45, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу 11 октября проведет очередной матч в рамках 8 тура квалификации чемпионата мира. Противник – команда Чехии. Встреча начнется в 21:45, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Соперники имеют за плечами шесть игр, две из которых им удалось завершить победой, а две – вничью. У нашей сборной дела обстоят хуже: только одна виктория против команды Эстонии на старте турнира. В рамках отборочного цикла дружины уже встречались. Тогда сильнее, хоть и с минимальным преимуществом, оказались чехи – 1:0.