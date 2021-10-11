Сборная Беларуси сыграет с командой Чехии в рамках квалификации ЧМ по футболу

Соперники имеют за плечами шесть игр, две из которых им удалось завершить победой, а две – вничью. У нашей сборной дела обстоят хуже: только одна виктория против команды Эстонии на старте турнира. В рамках отборочного цикла дружины уже встречались. Тогда сильнее, хоть и с минимальным преимуществом, оказались чехи – 1:0.