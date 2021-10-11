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Сборная Беларуси сыграет с командой Чехии в рамках квалификации ЧМ по футболу

11 октября 2021 13:31
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу 11 октября проведет очередной матч в рамках 8 тура квалификации чемпионата мира. Противник – команда Чехии. Встреча начнется в 21:45, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Сборная Беларуси сыграет с командой Чехии в рамках квалификации ЧМ по футболу-1

Соперники имеют за плечами шесть игр, две из которых им удалось завершить победой, а две – вничью. У нашей сборной дела обстоят хуже: только одна виктория против команды Эстонии на старте турнира. В рамках отборочного цикла дружины уже встречались. Тогда сильнее, хоть и с минимальным преимуществом, оказались чехи – 1:0.  

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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