Азаренко обыграла Петру Квитову на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе

Александра Саснович, выступающая на этом же турнире, обыграла Симону Халеп, занимающую 17 строчку табеля о рангах. Землячка впервые с 2019 года смогла выиграть три матча подряд, при этом остановив продвижение по турнирной сетке двух теннисисток из топ-25 рейтинга. В 1/8 финала белорускам предстоит встретиться лицом к лицу, чтобы определить, кто пройдет в четвертьфинал соревнования. Матч пройдет 12 октября.