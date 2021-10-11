Азаренко обыграла Петру Квитову на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе

Новости Беларуси. Виктория Азаренко в 1/16 финала теннисного турнира в Индиан-Уэллсе уверенно обыграла 11 ракетку мира Петру Квитову, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Виктория Азаренко в 1/16 финала теннисного турнира в Индиан-Уэллсе уверенно обыграла 11 ракетку мира Петру Квитову, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Встреча длилась 1 час и 50 минут и завершилась за два сета – 7:5, 6:4 в пользу нашей спортсменки.
Александра Саснович, выступающая на этом же турнире, обыграла Симону Халеп, занимающую 17 строчку табеля о рангах. Землячка впервые с 2019 года смогла выиграть три матча подряд, при этом остановив продвижение по турнирной сетке двух теннисисток из топ-25 рейтинга. В 1/8 финала белорускам предстоит встретиться лицом к лицу, чтобы определить, кто пройдет в четвертьфинал соревнования. Матч пройдет 12 октября.