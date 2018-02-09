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Саснович: «Для меня не имеет значения, играть первой или второй»

09 февраля 2018 23:29
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Новости Беларуси. Во втором матче первого круга Кубка Федераций на корт выйдет Александра Саснович против Антонии Лоттнер (149 номер мирового рейтинга), сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Впервые за 5 лет участия в Fed Cup наша Саша выступит второй.

Саснович: «Для меня не имеет значения, играть первой или второй»-1

Александра Саснович, игрок женской сборной Беларуси по теннису:
Для меня не имеет значения, играть первой или второй. Главное – выходить на корт, показывать свой теннис, сделать все, что ты умеешь.

Больше о том, как сборная настроена перед матчами, здесь.

# Теннис # Фотофакт # Александра Саснович

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