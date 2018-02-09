Первая ракетка сборной Германии о команде Беларуси: «У вас все девушки сильные»

Татьяна Мария, игрок женской сборной Германии по теннису:

Прекрасные корты на «Чижовка-Арене», хотя чувствуется, что это ледовый дворец. Очень рада встрече с белорусской командой. Действительно, у вас все девушки сильные, но я не чувствую волнения: хочу быстрее начать игру.

О том, как наша сборная настроена перед матчами, здесь.