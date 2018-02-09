«Эта Олимпиада запомнится на всю жизнь»: знаменосец белорусской команды на ОИ-2018 Алла Цупер

Уже 10 февраля будут разыграны первые комплекты медалей, а пока атлеты находятся под впечатлением от красочной церемонии открытия. Наш знаменосец, фристайлистка Алла Цупер и ее подруга по команде Анна Гуськова, а так же шеф белорусской делегации Александр Барауля поделились по телефону своими эмоциями.

Алла Цупер, знаменосец белорусской команды на церемонии открытия Олипиады-2018:

Я скажу, что эта Олимпиада запомнится, конечно, на всю жизнь. Потому что это огромная честь была – идти на открытии с нашим белорусским флагом. Не каждому спортсмену выпадает такое счастье. И дети мои смотрели, и родственники в Украине смотрели. Так что это большая гордость и честь была. Я скажу, что будем достойно представлять нашу страну и выступать.

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Барауля рассказал об эмоциях белорусских олимпийцев от открытия ОИ-2018