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«Я готова. Я всегда готова». Соболенко о предстоящем матче с Татьяной Марией

09 февраля 2018 23:01
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Новости Беларуси. В Минске вот-вот начнутся матчи первого круга Кубка Федераций. Наши девушки сыграют со сборной Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

С легкой руки рефери матча британки Джейн Харви Арина Соболенко непривычно для себя стала забойщицей игры. Ей в соперницы достался первый номер немецкой команды Татьяна Мария.

«Я готова. Я всегда готова». Соболенко о предстоящем матче с Татьяной Марией-1

В 2017 году девушки уже имели возможность скрестить ракетки. Это было на ташкентских кортах. Тогда победа досталась Арине – 6:3, 7:5.

Арина Соболенко, игрок женской сборной Беларуси по теннису:
Я думаю, что только к лучшему, что наши традиции обнулились, обновились, и у нас не будет момента, на котором можно будет зациклиться. Я готова. Я всегда готова.

Больше о том, как сборная настроена перед матчами, здесь.

# Теннис # Фотофакт # Арина Соболенко

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