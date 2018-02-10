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Сергей Тетерин о первом круге Fed Cup: «Чтобы победить, наша команда должна быть единым кулаком»

10 февраля 2018 00:00
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Новости Беларуси. Большой теннис вернулся в Минск спустя три месяца, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В ноябре на «Чижовка-Арене» проходил финал мировой группы Кубка Федераций Беларусь-США (подробнее здесь). Теперь же здесь состоится поединок первого круга нового розыгрыша. Наши теннисистки сразятся в нем с немками.

Сергей Тетерин о первом круге Fed Cup: «Чтобы победить, наша команда должна быть единым кулаком»-1

В стартовой игре Арина Соболенко скрестит ракетки с лидером гостевой команды Татьяной Марией.

Сергей Тетерин о первом круге Fed Cup: «Чтобы победить, наша команда должна быть единым кулаком»-4

Жеребьевка – дело неизбежное и волнительное. Команда Беларуси на правой, немецкие гости на левой стороне церемониального зала городской ратуши Минска. В прозрачной колбе всего четыре теннисных мяча.

Сергей Тетерин о первом круге Fed Cup: «Чтобы победить, наша команда должна быть единым кулаком»-7

Сергей Тетерин о первом круге Fed Cup: «Чтобы победить, наша команда должна быть единым кулаком»-9

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Сергей Тетерин о первом круге Fed Cup: «Чтобы победить, наша команда должна быть единым кулаком»-12

В парном разряде 11 февраля Беларусь представят Вера Лапко и Лидия Морозова. Немецкая сторона заявила дуэт Фридзам и Гренефельд. Последняя имеет 21 парный рейтинг в мире.

Сергей Тетерин о первом круге Fed Cup: «Чтобы победить, наша команда должна быть единым кулаком»-15

Сергей Тетерин, председатель Белорусской федерации тенниса:
Это крепкая, сильная команда. И для того, чтобы ее победить, наша команда должна быть единым целым, единым кулаком. Наверное, показать ту игру, которая позволит все-таки сделать этот шаг, порадовать наших зрителей. Я верю в то, что она сможет это сделать.

# Теннис # Фотофакт # Сергей Тетерин

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