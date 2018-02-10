Сергей Тетерин о первом круге Fed Cup: «Чтобы победить, наша команда должна быть единым кулаком»

Новости Беларуси. Большой теннис вернулся в Минск спустя три месяца, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В ноябре на «Чижовка-Арене» проходил финал мировой группы Кубка Федераций Беларусь-США (подробнее здесь). Теперь же здесь состоится поединок первого круга нового розыгрыша. Наши теннисистки сразятся в нем с немками.

В стартовой игре Арина Соболенко скрестит ракетки с лидером гостевой команды Татьяной Марией.

Жеребьевка – дело неизбежное и волнительное. Команда Беларуси на правой, немецкие гости на левой стороне церемониального зала городской ратуши Минска. В прозрачной колбе всего четыре теннисных мяча.

В парном разряде 11 февраля Беларусь представят Вера Лапко и Лидия Морозова. Немецкая сторона заявила дуэт Фридзам и Гренефельд. Последняя имеет 21 парный рейтинг в мире.