Сергей Тетерин о первом круге Fed Cup: «Чтобы победить, наша команда должна быть единым кулаком»

Новости Беларуси. Большой теннис вернулся в Минск спустя три месяца, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В ноябре на «Чижовка-Арене» проходил финал мировой группы Кубка Федераций Беларусь-США (подробнее здесь). Теперь же здесь состоится поединок первого круга нового розыгрыша. Наши теннисистки сразятся в нем с немками.
В стартовой игре Арина Соболенко скрестит ракетки с лидером гостевой команды Татьяной Марией.
Жеребьевка – дело неизбежное и волнительное. Команда Беларуси на правой, немецкие гости на левой стороне церемониального зала городской ратуши Минска. В прозрачной колбе всего четыре теннисных мяча.
В парном разряде 11 февраля Беларусь представят Вера Лапко и Лидия Морозова. Немецкая сторона заявила дуэт Фридзам и Гренефельд. Последняя имеет 21 парный рейтинг в мире.
Сергей Тетерин, председатель Белорусской федерации тенниса:
Это крепкая, сильная команда. И для того, чтобы ее победить, наша команда должна быть единым целым, единым кулаком. Наверное, показать ту игру, которая позволит все-таки сделать этот шаг, порадовать наших зрителей. Я верю в то, что она сможет это сделать.