«Сальто, кувырки, стойки – это было моё». Почему Николай Козеко выбрал прыжки на батуте

Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Вы растёте в писательской среде, у Вас дома часто бывают белорусские мэтры белорусской литературы, но Вы выбираете спорт. Почему?

Николай Козеко, тренер национальной сборной по фристайлу:

В нашу школу пришёл тренер и набирал группу в акробатику, вот мы практически всем классом пошли туда к нему. Вадим Щеглов:

За компанию записались? Николай Козеко:

Нет. Все пошли, потому что это было интересно. Открылся первый наш, я думаю, это один из первых наших спортивных таких специализированных комплексов, он сейчас на Победителей, 2, это старенькое здание «Трудовых резервов». В те времена это казалось таким громадным суперкомплексом. Мы пришли в зал и всё смотрели, так заворожены были все. Здесь вот это увлечение меня захватило изначально и вот эти перемещения: сальто, кувырки, стойки – это было моё.

Вадим Щеглов:

Из всего класса сколько человек задержались в этом спорте? Николай Козеко о детстве: «Мы жили в Мачулищах в землянке, сгорел дом» Николай Козеко:

Скажем так, что до уровня первого разряда, наверное, человек 5-6 дошло, по крайней мере, до 8-9-го класса занималось ещё человека со мной 3: Вера Арзамасова, Коля Сергиенко. Да, человека 3-4 точно дошли до вот этого уровня. Конечно, до мастеров, до чемпионов практически я один где-то выбился. Вадим Щеглов:

В 1972 году вы становитесь чемпионом СССР по прыжкам на батуте.