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«Сальто, кувырки, стойки – это было моё». Почему Николай Козеко выбрал прыжки на батуте

19 мая 2020 11:10
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Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы растёте в писательской среде, у Вас дома часто бывают белорусские мэтры белорусской литературы, но Вы выбираете спорт. Почему?

«Сальто, кувырки, стойки – это было моё». Почему Николай Козеко выбрал прыжки на батуте-1

Николай Козеко, тренер национальной сборной по фристайлу:
В нашу школу пришёл тренер и набирал группу в акробатику, вот мы практически всем классом пошли туда к нему.

Вадим Щеглов:
За компанию записались?

Николай Козеко:
Нет. Все пошли, потому что это было интересно. Открылся первый наш, я думаю, это один из первых наших спортивных таких специализированных комплексов, он сейчас на Победителей, 2, это старенькое здание «Трудовых резервов». В те времена это казалось таким громадным суперкомплексом.

Мы пришли в зал и всё смотрели, так заворожены были все. Здесь вот это увлечение меня захватило изначально и вот эти перемещения: сальто, кувырки, стойки – это было моё.

«Сальто, кувырки, стойки – это было моё». Почему Николай Козеко выбрал прыжки на батуте-4

Вадим Щеглов:
Из всего класса сколько человек задержались в этом спорте?

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Николай Козеко:
Скажем так, что до уровня первого разряда, наверное, человек 5-6 дошло, по крайней мере, до 8-9-го класса занималось ещё человека со мной 3: Вера Арзамасова, Коля Сергиенко. Да, человека 3-4 точно дошли до вот этого уровня. Конечно, до мастеров, до чемпионов практически я один где-то выбился.

Вадим Щеглов:
В 1972 году вы становитесь чемпионом СССР по прыжкам на батуте.

«Сальто, кувырки, стойки – это было моё». Почему Николай Козеко выбрал прыжки на батуте-7

Николай Козеко:
Да, в 1973, если быть точнее. До этого было много призовых мест на чемпионатах Советского Союза, считая с 1965 года и по 1973 год я участвовал во всех крупнейших соревнованиях по прыжкам на батуте у нас в стране и за рубежом. Увлечение не закончилось спортом, я уже чётко знал, что буду тренером. Каким? Как удачно это будет? Но я видел себя только в тренерской стезе.

# Фристайл # Николай Козеко # Вадим Щеглов

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