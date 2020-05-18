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Виталий Жуковский о проигрыше «Ислочи» минскому «Динамо»: повыпадало столько футболистов, сразу стал совсем другой футбол

18 мая 2020 11:38
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Новости Беларуси. 17 мая состоялся 9-й тур «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу. В программе игрового дня было три встречи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Жуковский о проигрыше «Ислочи» минскому «Динамо»: повыпадало столько футболистов, сразу стал совсем другой футбол-1

Центральным стал домашний матч минского «Динамо» против «Ислочи». К слову, главный тренер «волков» Виталий Жуковский отмечал свое 36-летие, однако сделать подарок своему наставнику футболисты не смогли, уступив со счетом 0:1.

В составе динамовцев на 60-й минуте с передачи Алексея Риоса отличился Иван Бахар. У гостей был шанс сравнять счет после удаления в составе соперника Эдгара Олехновича, но подопечные Жуковского им так и не воспользовались.

Виталий Жуковский о проигрыше «Ислочи» минскому «Динамо»: повыпадало столько футболистов, сразу стал совсем другой футбол-4

Виталий Жуковский, главный тренер ФК «Ислочь»:
Что произошло? Повыпадало столько футболистов. Сразу чувствовалось после 35-й минуты. У нас были хорошие выпады, контратаки. Да, соперник здорово закрывает зоны, выжимает. Если есть пространство за спиной очень большое, мы могли этим воспользоваться. Но как только выпал Дима Комаровский, стал сразу совсем другой футбол.

Виталий Жуковский о проигрыше «Ислочи» минскому «Динамо»: повыпадало столько футболистов, сразу стал совсем другой футбол-7

Виталий Жуковский о проигрыше «Ислочи» минскому «Динамо»: повыпадало столько футболистов, сразу стал совсем другой футбол-9

Виталий Жуковский о проигрыше «Ислочи» минскому «Динамо»: повыпадало столько футболистов, сразу стал совсем другой футбол-11

В других матчах дня «Белшина» вничью сыграла с «Витебском» – 1:1. А во встрече «Руха» и «Смолевич» зрители так и не увидели голов. Чемпионат продолжится в ближайшую среду, 20 мая. Брестское «Динамо» принимает БАТЭ.

# Футбол Беларуси # Виталий Жуковский # Фотофакт

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