Виталий Жуковский о проигрыше «Ислочи» минскому «Динамо»: повыпадало столько футболистов, сразу стал совсем другой футбол

Новости Беларуси. 17 мая состоялся 9-й тур «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу. В программе игрового дня было три встречи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральным стал домашний матч минского «Динамо» против «Ислочи». К слову, главный тренер «волков» Виталий Жуковский отмечал свое 36-летие, однако сделать подарок своему наставнику футболисты не смогли, уступив со счетом 0:1.

В составе динамовцев на 60-й минуте с передачи Алексея Риоса отличился Иван Бахар. У гостей был шанс сравнять счет после удаления в составе соперника Эдгара Олехновича, но подопечные Жуковского им так и не воспользовались.