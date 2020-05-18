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  • В Германии возобновилась Бундеслига, а Россия объявила о снятии ограничений на возвращение иностранных спортсменов и тренеров

В Германии возобновилась Бундеслига, а Россия объявила о снятии ограничений на возвращение иностранных спортсменов и тренеров

18 мая 2020 07:53
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Мир осторожно возвращается к привычной жизни. Начинает возобновляться и спортивная жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что сейчас происходит в атлетическом мире расскажет Наталья Федорцова.

Правительство России объявило о снятии ограничения на возвращение иностранных спортсменов и тренеров на территорию федерации.

В Германии возобновилась Бундеслига, а Россия объявила о снятии ограничений на возвращение иностранных спортсменов и тренеров-1

Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией. Как и все прибывшие из-за рубежа, атлеты будут находиться под наблюдением врачей. Также их обяжут пройти 14-дневный карантин.

После более двухмесячной паузы месяцев возобновился чемпионат Германии по футболу. Первые встречи стартовали 16 мая.

В Германии возобновилась Бундеслига, а Россия объявила о снятии ограничений на возвращение иностранных спортсменов и тренеров-4

Всего в Бундеслиге за выходные прошло восемь матчей. Однако из-за пандемии коронавируса футболисты будут играть при пустых трибунах.

В Германии возобновилась Бундеслига, а Россия объявила о снятии ограничений на возвращение иностранных спортсменов и тренеров-7

В свою очередь, и белорусский спорт не стоит на месте. Так, накануне завершился 9-й тур «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу. В Гомеле был сыгран третий матч суперфинала чемпионата Беларуси по гандболу среди женских команд.

В Германии возобновилась Бундеслига, а Россия объявила о снятии ограничений на возвращение иностранных спортсменов и тренеров-10

В Германии возобновилась Бундеслига, а Россия объявила о снятии ограничений на возвращение иностранных спортсменов и тренеров-12

17 мая прошли ответные встречи 1/8 чемпионата Беларуси по мини-футболу.

# Футбол # Наталья Федорцова # Фотофакт

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