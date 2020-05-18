В Германии возобновилась Бундеслига, а Россия объявила о снятии ограничений на возвращение иностранных спортсменов и тренеров

Правительство России объявило о снятии ограничения на возвращение иностранных спортсменов и тренеров на территорию федерации.

Что сейчас происходит в атлетическом мире расскажет Наталья Федорцова.

Мир осторожно возвращается к привычной жизни. Начинает возобновляться и спортивная жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией. Как и все прибывшие из-за рубежа, атлеты будут находиться под наблюдением врачей. Также их обяжут пройти 14-дневный карантин.

После более двухмесячной паузы месяцев возобновился чемпионат Германии по футболу. Первые встречи стартовали 16 мая.