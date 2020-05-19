Соревнования онлайн и в закрытом формате. Что сейчас происходит в мире белорусского спорта

Новости Беларуси. Белорусский спорт адаптируется к новым условиям жизни: кто-то проводит соревнования в закрытом формате, кто-то пробует онлайн-турниры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некоторые виды спорта вновь возвращаются в соревновательный ритм после вынужденного перерыва. Подробнее расскажет Ирина Петыш. Белорусские легкоатлеты продолжают соревноваться онлайн. Новый формат, который уже опробовали толкатели ядра, пользуется популярностью: количество просмотров соревнований перевалило за 2 тысячи. «Это даёт выход энергии». Брест и Витебск впервые в истории страны провели онлайн-турнир по толканию ядра

19 мая атлеты дистанционно сразятся в тройном прыжке. В Бресте в сектор выйдут девушки: Александра Малофеева и Виолетта Скворцова, в Минске будут прыгать Егор Чуйко и Марк Мажейка. Спортсмены сразятся как в личном, так и в командном первенствах. Еще один турнир пройдет 19 мая на «Чижовка-Арене». В закрытом формате состоятся соревнования по дзюдо в абсолютной весовой категории. Участие в турнире примут спортсмены национальной команды.

Международный соревновательный сезон наши дзюдоисты планируют открыть осенью. Напомнюим, что в ноябре должен состояться чемпионат Европы в Праге. Возвращается чемпионат Беларуси по хоккею на траве. Сезон у наших спортсменов возобновится в июне. Девушки проведут первые матчи 5 и 6 июня, мужчины выйдут на поле 6 и 7 июня.