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Соревнования онлайн и в закрытом формате. Что сейчас происходит в мире белорусского спорта

19 мая 2020 08:23
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Новости Беларуси. Белорусский спорт адаптируется к новым условиям жизни: кто-то проводит соревнования в закрытом формате, кто-то пробует онлайн-турниры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некоторые виды спорта вновь возвращаются в соревновательный ритм после вынужденного перерыва.

Подробнее расскажет Ирина Петыш.

Белорусские легкоатлеты продолжают соревноваться онлайн. Новый формат, который уже опробовали толкатели ядра, пользуется популярностью: количество просмотров соревнований перевалило за 2 тысячи.

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Соревнования онлайн и в закрытом формате. Что сейчас происходит в мире белорусского спорта-1

Соревнования онлайн и в закрытом формате. Что сейчас происходит в мире белорусского спорта-3

Соревнования онлайн и в закрытом формате. Что сейчас происходит в мире белорусского спорта-5

19 мая атлеты дистанционно сразятся в тройном прыжке. В Бресте в сектор выйдут девушки: Александра Малофеева и Виолетта Скворцова, в Минске будут прыгать Егор Чуйко и Марк Мажейка. Спортсмены сразятся как в личном, так и в командном первенствах.

Еще один турнир пройдет 19 мая на «Чижовка-Арене». В закрытом формате состоятся соревнования по дзюдо в абсолютной весовой категории. Участие в турнире примут спортсмены национальной команды.

Соревнования онлайн и в закрытом формате. Что сейчас происходит в мире белорусского спорта-8

Соревнования онлайн и в закрытом формате. Что сейчас происходит в мире белорусского спорта-10

Международный соревновательный сезон наши дзюдоисты планируют открыть осенью. Напомнюим, что в ноябре должен состояться чемпионат Европы в Праге.

Возвращается чемпионат Беларуси по хоккею на траве. Сезон у наших спортсменов возобновится в июне. Девушки проведут первые матчи 5 и 6 июня, мужчины выйдут на поле 6 и 7 июня.

Соревнования онлайн и в закрытом формате. Что сейчас происходит в мире белорусского спорта-13

Соревнования онлайн и в закрытом формате. Что сейчас происходит в мире белорусского спорта-15

И в женском, и в мужском турнирах осталось сыграть шесть раундов, далее – плей-офф. На данный момент турнирную таблицу у женщин возглавляет команда «Ритм», у мужчин – клуб «Минск».

# Спортивные соревнования # Ирина Петыш # Фотофакт

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