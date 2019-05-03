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Факел в виде папараць-кветки. В Риме зажгли пламя II Европейских игр

03 мая 2019 17:45
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Новости Беларуси. 3 мая в Риме зажжен огонь II Европейских игр. Главное действие развернулось в музейном комплексе «Алтарь мира», возраст которого более двух тысяч лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Факел в виде папараць-кветки. В Риме зажгли пламя II Европейских игр -1

Участие в церемонии принимают известные белорусские спортсмены. Эстафета огня будет длиться 50 дней. Эскорт с пламенем преодолеет более 7000 километров, а участвовать в этом марафоне будут около 500 факелоносцев. Съемочная группа СТВ целый день работала в Риме.

Факел в виде папараць-кветки. В Риме зажгли пламя II Европейских игр -4

Екатерина Жилянина, СТВ:
Не уверена, что римляне хорошо знают о нашей папараць-кветке – а именно ей вдохновлялись дизайнеры факела – но зато нашу идею мира здесь даже переводить не надо. Пламя мира зажигают в историческом месте – «Алтарь мира».

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Факел в виде папараць-кветки. В Риме зажгли пламя II Европейских игр -7

Алтарь, конечно, от времени пострадал: был полностью затоплен Тибром, а потом найден во время длительных раскопок. И, наконец, сегодня, в 2019 году, именно эта достопримечательность стала местом торжественной церемонии зажжения огня II Европейских игр в Минске.

Факел в виде папараць-кветки. В Риме зажгли пламя II Европейских игр -10

Сам факел привезла в Рим колонна байкеров. Он преодолел почти 8000 километров. Корпус из нержавеющей стали, вес – чуть менее 2 килограммов.

Факел в виде папараць-кветки. В Риме зажгли пламя II Европейских игр -13

А образы, которые по замыслу дизайнеров должен вызывать в воображении его вид,– это мечты, олимпийские ценности, пламя, и, конечно же, папарать-кветка.

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Еще 2 мая наша официальная делегация собралась в одном из престижных отелей в центре Рима, чтобы дать пресс-конференцию и рассказать о церемонии.

Факел в виде папараць-кветки. В Риме зажгли пламя II Европейских игр -16

Но здесь, на месте зажжения факела, ждали не только официальных лиц. В Италию приехали наши олимпийские чемпионы. К сожалению, Дарья Домрачева заболела и не смогла прилететь в Рим. Зато прибыли Юлия Нестеренко, Елена Белова, Владислав Гончаров.

Факел в виде папараць-кветки. В Риме зажгли пламя II Европейских игр -19

Елена Белова, четырехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию:
Я просто, как и все жители Беларуси, очень горжусь, что такие престижные соревнования проводятся у нас в стране. Огромное количество людей познакомится с культурой, историей нашей страны. Ну и, конечно, ведущими спортсменами нашей республики.

Факел в виде папараць-кветки. В Риме зажгли пламя II Европейских игр -22

Янез Кочианчич, глава Европейских олимпийских комитетов:
Уверен именно в том, что этот процесс должен быть обоюдосторонним: и Европейские игры должны давать позитивное Минску, и Минск должен влиять позитивно на продвижение Европейских игр. Сейчас организация идет на таком достойном уровне, что я абсолютно уверен, что Минск подаст хороший пример развитию этого движения Европейских олимпийских игр.

Факел в виде папараць-кветки. В Риме зажгли пламя II Европейских игр -25

Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Участвуют в церемонии президент Европейских олимпийских комитетов, генеральный секретарь, ряд представителей исполкомов, представители НОК Италии и, безусловно, белорусская сторона. Такое важное событие в мире спорта не может проходить без тех людей, которые добыли славу нашей стране.

Факел в виде папараць-кветки. В Риме зажгли пламя II Европейских игр -28

Кроме факела есть еще один важный символ Игр. Специально для Европейских олимпийских комитетов создано оливковое дерево. Его также презентовали сегодня в Риме. Символизирует оно мир, с глубиной времен связано корнями, а поднятые в верх ветви приветствуют участников и гостей соревнований.

Факел в виде папараць-кветки. В Риме зажгли пламя II Европейских игр -31

Несколько дней факел пробудет в Италии. Потом его провезут по восьми европейским странам – 55 населенным пунктам – и даже доставят на вершину Монблан. Факелоносцев около 450, а хранителями огня выбрали 10 человек.

Факел в виде папараць-кветки. В Риме зажгли пламя II Европейских игр -34

Дмитрий Александрович, офицер байкерского клуба:
Сам огонь находится в лампаде, лампада находится в специальном кейсе. Этот кейс мы закрепим на один из мотоциклов и аккуратненько повезем его на данный момент в сторону Монблана. Там от этой лампады посредством специальной лучины будет зажигаться каждый следующий факел, и там уже факелоносцы будут его нести.

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# Европейские игры # Георгий Катулин # Елена Белова # Янез Кончианчич # Дмитрий Александрович # Фотофакт

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