Факел в виде папараць-кветки. В Риме зажгли пламя II Европейских игр

Новости Беларуси. 3 мая в Риме зажжен огонь II Европейских игр. Главное действие развернулось в музейном комплексе «Алтарь мира», возраст которого более двух тысяч лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в церемонии принимают известные белорусские спортсмены. Эстафета огня будет длиться 50 дней. Эскорт с пламенем преодолеет более 7000 километров, а участвовать в этом марафоне будут около 500 факелоносцев. Съемочная группа СТВ целый день работала в Риме.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Не уверена, что римляне хорошо знают о нашей папараць-кветке – а именно ей вдохновлялись дизайнеры факела – но зато нашу идею мира здесь даже переводить не надо. Пламя мира зажигают в историческом месте – «Алтарь мира». «Почему факел белый?» В Минске презентовали «Пламя мира» – эстафету II Европейских игр

Алтарь, конечно, от времени пострадал: был полностью затоплен Тибром, а потом найден во время длительных раскопок. И, наконец, сегодня, в 2019 году, именно эта достопримечательность стала местом торжественной церемонии зажжения огня II Европейских игр в Минске.

Сам факел привезла в Рим колонна байкеров. Он преодолел почти 8000 километров. Корпус из нержавеющей стали, вес – чуть менее 2 килограммов.

А образы, которые по замыслу дизайнеров должен вызывать в воображении его вид,– это мечты, олимпийские ценности, пламя, и, конечно же, папарать-кветка. «Красивая страна, я смотрел в гугле». Показать Беларусь и II Европейские игры предстоит компании ISB. Репортаж из Мадрида Еще 2 мая наша официальная делегация собралась в одном из престижных отелей в центре Рима, чтобы дать пресс-конференцию и рассказать о церемонии.

Но здесь, на месте зажжения факела, ждали не только официальных лиц. В Италию приехали наши олимпийские чемпионы. К сожалению, Дарья Домрачева заболела и не смогла прилететь в Рим. Зато прибыли Юлия Нестеренко, Елена Белова, Владислав Гончаров.

Елена Белова, четырехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию:

Я просто, как и все жители Беларуси, очень горжусь, что такие престижные соревнования проводятся у нас в стране. Огромное количество людей познакомится с культурой, историей нашей страны. Ну и, конечно, ведущими спортсменами нашей республики.

Янез Кочианчич, глава Европейских олимпийских комитетов:

Уверен именно в том, что этот процесс должен быть обоюдосторонним: и Европейские игры должны давать позитивное Минску, и Минск должен влиять позитивно на продвижение Европейских игр. Сейчас организация идет на таком достойном уровне, что я абсолютно уверен, что Минск подаст хороший пример развитию этого движения Европейских олимпийских игр.

Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

Участвуют в церемонии президент Европейских олимпийских комитетов, генеральный секретарь, ряд представителей исполкомов, представители НОК Италии и, безусловно, белорусская сторона. Такое важное событие в мире спорта не может проходить без тех людей, которые добыли славу нашей стране.

Кроме факела есть еще один важный символ Игр. Специально для Европейских олимпийских комитетов создано оливковое дерево. Его также презентовали сегодня в Риме. Символизирует оно мир, с глубиной времен связано корнями, а поднятые в верх ветви приветствуют участников и гостей соревнований.

Несколько дней факел пробудет в Италии. Потом его провезут по восьми европейским странам – 55 населенным пунктам – и даже доставят на вершину Монблан. Факелоносцев около 450, а хранителями огня выбрали 10 человек.