«Пламя мира» подняли на вершину Монблан: фотофакт

Новости Беларуси. Белорусские альпинисты подняли огонь II Европейских игр на Монблан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Восхождение получилось очень сложным из-за погодных условий: сильный ветер и снежный шторм 5 мая заставили скорректировать планы.

После покорения самой высокой точки Европы эстафета «Пламя мира» направляется в путешествие по континенту, а 12 мая прибудет в Беларусь.