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«Пламя мира» подняли на вершину Монблан: фотофакт

06 мая 2019 16:54
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Новости Беларуси. Белорусские альпинисты подняли огонь II Европейских игр на Монблан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пламя мира» подняли на вершину Монблан: фотофакт-1

Восхождение получилось очень сложным из-за погодных условий: сильный ветер и снежный шторм 5 мая заставили скорректировать планы.

«Пламя мира» подняли на вершину Монблан: фотофакт-4

После покорения самой высокой точки Европы эстафета «Пламя мира» направляется в путешествие по континенту, а 12 мая прибудет в Беларусь.

«Пламя мира» подняли на вершину Монблан: фотофакт-7

«Пламя мира» подняли на вершину Монблан: фотофакт-9

# Европейские игры # общество # Фотофакт

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