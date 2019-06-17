Домрачева, Мирный, Ярмоленко: кто понесёт «Пламя мира» по Минску

Новости Беларуси. 17 июня состоится передача эстафеты «Пламя мира» городу-герою Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь II Европейских игр встретят на площади Государственного флага.
Новости Беларуси. 17 июня состоится передача эстафеты «Пламя мира» городу-герою Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь II Европейских игр встретят на площади Государственного флага.
Стали известны и имена 26 факелоносцев. В звёздном списке Дарья Домрачева, Александр Медведь, Максим Мирный, Анатолий Ярмоленко. Торжества охватят центр города.
Как изменится движение транспорта в Минске во время II Европейских игр: схемы проезда