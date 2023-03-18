Хоккей. «Гомель» вырвал победу у «Металлурга»

Новости Беларуси. Накануне первыми полуфиналистами хоккейного Кубка Президента стали «Юность» и «Неман». 18 марта все шансы добыть путевки в полуфиналы были у жлобинского «Металлурга» и солигорского «Шахтера». Но воспользоваться этим сполна удалось не всем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В пятом матче серии плей-офф «Гомель» вырвал победу у «Металлурга» со счетом 2:1. Решающую шайбу за минуту до окончания поединка забросил Максим Войтович. Таким образом, хоккеисты «Гомеля» сократили отставание в серии. Теперь преимущество сталеваров в серии минимально – 3:2. Следующий поединок пройдет в понедельник, 20 марта. В еще одном четвертьфинальном матче между «Шахтером» и «Динамо-Молодечно» в основное время была зафиксирована ничья – 3:3. Лишь во втором овертайме динамовцы поразили ворота «горняков», выиграли матч 4:3 и теперь уступают в серии «Шахтеру» – 2:3.