«Реал» штампует победы и без Роналду: мадридский клуб стал 10-кратным обладателем Суперкубка Испании по футболу

Новости Испании. Мадридский «Реал» в десятый раз в истории стал обладателем Суперкубка Испании по футболу. Ответная встреча королевского клуба и «Барселоны» проходила на «Сантьяго Бернабеу», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева поля дважды забили в первом тайме. Открыл счет Марко Асенсио, а незадолго до перерыва отличился Карим Бензема. 2:0 в пользу «Реала».

В поединке не принимал участие Криштиану Роналду, дисквалифицированный на пять матчей за толчок арбитра в первой игре Суперкубка. Тогда в Барселоне успеха также добился «Реал» – 3:1.