Минское «Динамо» разгромно проиграло «Витязю» в первом матче выездной серии чемпионата КХЛ

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» потерпело поражение в первом матче очередной выездной серии регулярного чемпионата КХЛ. В Подольске «зубры» встречались с игроками «Витязя», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В этот вечер у «зубров» игра совсем не ладилась. Минчане напропускали шайб, сами забросить не сумели, а в третьем периоде потеряли еще и вратаря Энрота, который в порыве гнева ударил игрока «Витязя». В общем, поражение – 0:4.

В чемпионате «Динамо» занимает 9-е место в западной конференции лиги. После 24 игр в активе минского клуба 31 набранное очко. Уже 25 октября зубры продолжат выездное турне матчем с ЦСКА.