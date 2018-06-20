Прямой эфир

Златко Матеша: «Мы хотим за счет II Европейских игр продвинуть Беларусь в Европу»

20 июня 2018 10:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За год до начала II Европейских игр, которые пройдут в Минске, белорусская дирекция по подготовке мультифорума успешно закрыла все функциональные направления, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Златко Матеша: «Мы хотим за счет II Европейских игр продвинуть Беларусь в Европу»-1

Теперь их следующим шагом будет создание операционных команд на 12-ти спортивных объектах. Они готовятся быть задействованными на предстоящих Играх.

Также дирекция нацелилась выйти за пределы страны в информационном аспекте – через рекламу: активно знакомить всю Европу как с предстоящим форумом, так и с Беларусью в целом.

Златко Матеша: «Мы хотим за счет II Европейских игр продвинуть Беларусь в Европу»-4

Георгий Катулин, директор Фонда «Дирекция II Европейских игр-2019»:
Реклама Игр внутри Беларуси достаточно широко развернута. Мы присутствуем практически везде – не только в Минске, но и в Республике.

Наша задача – шагнуть за пределы Республики Беларусь. И за этот год активную рекламу провести в Европе, чтобы как можно больше жителей европейского континента посетили нашу страну, узнали о наших достижениях, о нашей культуре и с удовольствием захотели приезжать еще и еще.

Златко Матеша: «Мы хотим за счет II Европейских игр продвинуть Беларусь в Европу»-7

Координационная комиссия Европейских олимпийских комитетов во главе с председателем Спиросом Капралосом остались довольны подготовкой нашей столицы. Эксперты отмечают профессиональный уровень команды организаторов и их комплексные подходы в исполнении поставленных задач. К тому же, гости считают, что предстоящий мультифорум станет ярким и незабываемым иоткроет нашей стране новые туристические горизонты на европейском континенте.

Златко Матеша: «Мы хотим за счет II Европейских игр продвинуть Беларусь в Европу»-10

Златко Матеша, заместитель председателя координационной комиссии Европейских олимпийских комитетов:
Мы хотим за счет II Европейских игр продвинуть Беларусь в Европу, рассказать о ней как о державе не только спортивной, но и как о потенциальной туристической стране.

Я не просто уверен, я уже сейчас готов подписаться под заявлением, что II Европейские игры в Минске будут иметь огромный успех.

Златко Матеша: «Мы хотим за счет II Европейских игр продвинуть Беларусь в Европу»-13

Златко Матеша: «Мы хотим за счет II Европейских игр продвинуть Беларусь в Европу»-15

Златко Матеша: «Мы хотим за счет II Европейских игр продвинуть Беларусь в Европу»-17

# Европейские игры # Златко Матеша # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Азаренко пробилась в 1/8 финала турнира WTA в Мальорке
19 июня 2018 20:14

Азаренко пробилась в 1/8 финала турнира WTA в Мальорке

Впервые в истории: сборная России обыгрывает Египет и выходит в плей-офф ЧМ-2018
19 июня 2018 20:07

Впервые в истории: сборная России обыгрывает Египет и выходит в плей-офф ЧМ-2018

На ЧМ-2018 Япония сенсационно обыграла Колумбию
19 июня 2018 15:41

На ЧМ-2018 Япония сенсационно обыграла Колумбию