Златко Матеша: «Мы хотим за счет II Европейских игр продвинуть Беларусь в Европу»

Новости Беларуси. За год до начала II Европейских игр, которые пройдут в Минске, белорусская дирекция по подготовке мультифорума успешно закрыла все функциональные направления, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теперь их следующим шагом будет создание операционных команд на 12-ти спортивных объектах. Они готовятся быть задействованными на предстоящих Играх. Также дирекция нацелилась выйти за пределы страны в информационном аспекте – через рекламу: активно знакомить всю Европу как с предстоящим форумом, так и с Беларусью в целом.

Георгий Катулин, директор Фонда «Дирекция II Европейских игр-2019»:

Реклама Игр внутри Беларуси достаточно широко развернута. Мы присутствуем практически везде – не только в Минске, но и в Республике. Наша задача – шагнуть за пределы Республики Беларусь. И за этот год активную рекламу провести в Европе, чтобы как можно больше жителей европейского континента посетили нашу страну, узнали о наших достижениях, о нашей культуре и с удовольствием захотели приезжать еще и еще.

Координационная комиссия Европейских олимпийских комитетов во главе с председателем Спиросом Капралосом остались довольны подготовкой нашей столицы. Эксперты отмечают профессиональный уровень команды организаторов и их комплексные подходы в исполнении поставленных задач. К тому же, гости считают, что предстоящий мультифорум станет ярким и незабываемым иоткроет нашей стране новые туристические горизонты на европейском континенте.