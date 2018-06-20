Златко Матеша: «Мы хотим за счет II Европейских игр продвинуть Беларусь в Европу»

Новости Беларуси. За год до начала II Европейских игр, которые пройдут в Минске, белорусская дирекция по подготовке мультифорума успешно закрыла все функциональные направления, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. За год до начала II Европейских игр, которые пройдут в Минске, белорусская дирекция по подготовке мультифорума успешно закрыла все функциональные направления, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Теперь их следующим шагом будет создание операционных команд на 12-ти спортивных объектах. Они готовятся быть задействованными на предстоящих Играх.
Также дирекция нацелилась выйти за пределы страны в информационном аспекте – через рекламу: активно знакомить всю Европу как с предстоящим форумом, так и с Беларусью в целом.
Георгий Катулин, директор Фонда «Дирекция II Европейских игр-2019»:
Реклама Игр внутри Беларуси достаточно широко развернута. Мы присутствуем практически везде – не только в Минске, но и в Республике.
Наша задача – шагнуть за пределы Республики Беларусь. И за этот год активную рекламу провести в Европе, чтобы как можно больше жителей европейского континента посетили нашу страну, узнали о наших достижениях, о нашей культуре и с удовольствием захотели приезжать еще и еще.
Координационная комиссия Европейских олимпийских комитетов во главе с председателем Спиросом Капралосом остались довольны подготовкой нашей столицы. Эксперты отмечают профессиональный уровень команды организаторов и их комплексные подходы в исполнении поставленных задач. К тому же, гости считают, что предстоящий мультифорум станет ярким и незабываемым иоткроет нашей стране новые туристические горизонты на европейском континенте.
Златко Матеша, заместитель председателя координационной комиссии Европейских олимпийских комитетов:
Мы хотим за счет II Европейских игр продвинуть Беларусь в Европу, рассказать о ней как о державе не только спортивной, но и как о потенциальной туристической стране.
Я не просто уверен, я уже сейчас готов подписаться под заявлением, что II Европейские игры в Минске будут иметь огромный успех.