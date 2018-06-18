В аэропорту Мадейры заменили бюст Роналду, который был мемом. Местные требуют его вернуть

Новости Португалии. Из аэропорта португальского острова Мадейра убрали статую Криштиану Роналду, которая стала мемом.

Об этом сообщает Daily Mail. Бюст футболиста был заменен в тот день, когда Роналду забил три гола в ворота Испании в первом матче сборной Португалии на ЧМ. Это подтвердил пресс-секретарь аэропорта.

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Предыдущая скульптура была установлена в 2017 году. Ее сразу раскритиковали в соцсетях. Пользователи отмечали, что работа не похожа на футболиста.