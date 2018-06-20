«Ожидается приезд президента Международной ассоциации лёгкой атлетики». Стадион «Динамо» в ожидании церемонии открытия

Новости Беларуси. В Минске полным ходом идет подготовка к открытию стадиона «Динамо». Реконструкция шла долгие 6 лет. Арена официально откроется 21 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно она должна стать главным легкоатлетическим комплексом страны, предназначенным для проведения международных топ-турниров. Сейчас на обновленном стадионе работает съемочная группа «Столичного телевидения». Наш корреспондент Виктория Ходосок выходит на прямую связь со студией.

Виктория Ходосок, СТВ:

Подготовка к долгожданному открытию стадиона «Динамо» идет полным ходом. Сейчас здесь проходят репетиции перфоманса. 21 июня на открытии – премьера. Все детали торжественной церемонии тщательно прорабатываются. Правда, организаторы неохотно делятся деталями с журналистами: хотят сохранить интригу. Скажу лишь, что первыми на беговую дорожку выйдут юные легкоатлеты. Удалось узнать еще некоторые интересные моменты.

Алексей Задков, главный режиссер церемонии открытия стадиона «Динамо»:

Впервые будет дан старт обратного отсчета, впервые пройдут легкоатлетические соревнования. Ожидается приезд президента Международной ассоциации легкой атлетики сэра господина Коэ, который выступит на стадионе и наградит победителей первой легкоатлетической эстафеты. Первый старт будет дан для юных легкоатлетов – сборные команды со всех областей Республики Беларусь и города Минска – они посоревнуются в эстафете 4 по 100 метров.

Виктория Ходосок:

Откроют стадион спустя 6 лет. Все это время шла реконструкция спортивной площадки. Ведь построена арена в 1930-х. Собственно, место уже требовало ремонта. После обновления «Динамо» может вмещать более 20 тысяч зрителей. При этом появились и оборудованные места для людей с ограниченными возможностями, а также места со столиками специально для нас, журналистов. Обустроено и 141 комментаторская кабина. Суперсовременная акустика, мультимедийные табло. Особенность нынешней площадки в том числе и беговые дорожки с итальянским покрытием. Первый международный легкоатлетический матч обновленный стадион примет уже 22 июня. Здесь пройдут соревнования между сборными Беларуси, Украины, Балканских стран и стран Балтии.

Анна Ануфриева, тренер баскетбольного клуба «Минск-2006»:

Во время торжественного открытия, пока все спортсмены будут распределены по стадиону, мы будем как раз на этой части стадиона показывать, выполнять различные элементы баскетбола. У нас представление длится 3,5 минуты. Мы попробуем в это время уложиться, показать максимум.