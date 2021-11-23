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Роналду, Месси и Салах претендуют на звание лучшего игрока года. Голосование продлится до 10 декабря

23 ноября 2021 13:26
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Международная федерация футбола обнародовала шот-версию номинантов на звание лучшего игрока года по версии организации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Роналду, Месси и Салах претендуют на звание лучшего игрока года. Голосование продлится до 10 декабря-1

Почетный приз разыграют между собой 10 исполнителей. В числе избранных оказались Роналду, Месси, Салах, Левандовски и другие.  

Роналду, Месси и Салах претендуют на звание лучшего игрока года. Голосование продлится до 10 декабря-4

Голосование продлится до 10 декабря. А вот церемония награждения состоится уже в 2022 году. Она запланирована на 17 января и пройдет в онлайн-формате.  

# Футбол # Криштиану Роналду # Лионель Месси # Мохамед Салах # Роберт Левандовски # Фотофакт

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