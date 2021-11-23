Роналду, Месси и Салах претендуют на звание лучшего игрока года. Голосование продлится до 10 декабря

Международная федерация футбола обнародовала шот-версию номинантов на звание лучшего игрока года по версии организации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Почетный приз разыграют между собой 10 исполнителей. В числе избранных оказались Роналду, Месси, Салах, Левандовски и другие.

Голосование продлится до 10 декабря. А вот церемония награждения состоится уже в 2022 году. Она запланирована на 17 января и пройдет в онлайн-формате.