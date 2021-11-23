Батутист Олег Рябцев: моя самая сильная мечта – добиться успехов на Олимпийских играх

Новости Беларуси. Встреча победителей. Белорусские батутисты второй год подряд заставляют рукоплескать мир. На планетарном форуме в Баку наши ребята подтвердили экстра-класс и завоевали золото в командном зачете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Рябцев, двукратный чемпион мира:

Хочу отметить, что хоть и бронзовая, но это пока первая моя награда на чемпионате мира именно. За каждую мы боролись, и она по-своему интересная, со своими трудностями, преодолениями, запоминающаяся. Пара была новая, еще мало было напрыгано часов. В целом у нас все вышло лучшим образом. В ближайшем будущем Олимпийские игры. Мне они так и не покорились, я на них не ездил. Поэтому, конечно, самая сильная моя мечта – это добиться успехов на Олимпийских играх.