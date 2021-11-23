«Первым делом – отобраться на Олимпиаду в Париж». Как встретили белорусских батутистов, которые завоевали медали в Баку?

Спортсмены рано утром 23 ноября вернулись на родину. В Национальном аэропорту Минск их ожидал горячий прием. С оркестром и цветами победителей встречали представители Федерации, а также журналисты. Несмотря на усталость, чемпионы с удовольствием поделились впечатлениями о турнире, а также рассказали о ближайших планах.

Андрей Буйлов, двукратный чемпион мира:

Первым делом – отобраться на Олимпиаду в Париж. Очень буду готовиться к этому. Очень стараться буду, все усилия к этому приложу. На чемпионате Европы, который в июне будет, хотел бы медаль получить в индивидуальны прыжках. Везде хотел бы получить, но там уже по ходу разберемся. Я буду усложнять свою комбинацию. Буду стараться сделать один из самых высоких коэффициентов. У нас максимальный коэффициент на чемпионате мира японец сделал – 189. Я, конечно, столько не смогу, наверное, но я постараюсь приблизительно к этому идти.