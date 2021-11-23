«Первым делом – отобраться на Олимпиаду в Париж». Как встретили белорусских батутистов, которые завоевали медали в Баку?
Новости Беларуси. Встреча победителей. Белорусские батутисты второй год подряд заставляют рукоплескать мир. На планетарном форуме в Баку наши ребята подтвердили экстра-класс и завоевали золото в командном зачете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Триумфаторами стали Олег Рябцев, олимпийский чемпион Токио Иван Литвинович, Алексей Дудоров и Андрей Буйлов. Золото в синхронных прыжках забрали опытный Рябцев и дебютант, 17-летний Буйлов. В заключительный день турнира третья награда, бронза, досталась Олегу Рябцеву.
Спортсмены рано утром 23 ноября вернулись на родину. В Национальном аэропорту Минск их ожидал горячий прием. С оркестром и цветами победителей встречали представители Федерации, а также журналисты. Несмотря на усталость, чемпионы с удовольствием поделились впечатлениями о турнире, а также рассказали о ближайших планах.
Андрей Буйлов, двукратный чемпион мира:
Первым делом – отобраться на Олимпиаду в Париж. Очень буду готовиться к этому. Очень стараться буду, все усилия к этому приложу. На чемпионате Европы, который в июне будет, хотел бы медаль получить в индивидуальны прыжках. Везде хотел бы получить, но там уже по ходу разберемся. Я буду усложнять свою комбинацию. Буду стараться сделать один из самых высоких коэффициентов. У нас максимальный коэффициент на чемпионате мира японец сделал – 189. Я, конечно, столько не смогу, наверное, но я постараюсь приблизительно к этому идти.
Впереди у спортсменов короткий отпуск и продолжение олимпийского цикла, ведь до Парижа остается меньше трех лет. Первый крупный старт в новом 2022 году – летний континентальный форум.
Батутист Олег Рябцев: самая сильная моя мечта – это добиться успехов на Олимпийских играх (здесь подробности).