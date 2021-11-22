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Биатлон. Стало известно, кто из белорусов поедет на первый этап Кубка мира в Швеции

22 ноября 2021 20:55
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Новости Беларуси. Стал известен состав сборной Беларуси на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде, гонки в котором уже традиционно открывают почти каждый сезон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Биатлон. Стало известно, кто из белорусов поедет на первый этап Кубка мира в Швеции-1

В Швеции новый олимпийский сезон начнут Ирина Лещенко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины. У мужчин выступят Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей, Никита Лобастов и Дмитрий Лазовский. В первые биатлонные выходные в расписании значатся спринтерские и индивидуальные гонки.  

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