Биатлон. Стало известно, кто из белорусов поедет на первый этап Кубка мира в Швеции

Новости Беларуси. Стал известен состав сборной Беларуси на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде, гонки в котором уже традиционно открывают почти каждый сезон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Стал известен состав сборной Беларуси на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде, гонки в котором уже традиционно открывают почти каждый сезон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Швеции новый олимпийский сезон начнут Ирина Лещенко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины. У мужчин выступят Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей, Никита Лобастов и Дмитрий Лазовский. В первые биатлонные выходные в расписании значатся спринтерские и индивидуальные гонки.