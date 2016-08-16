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«Проблем со здоровьем нет, потому что работаю с молодыми людьми»: как бабушка сделала из внука олимпийского чемпиона

16 августа 2016 15:10
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Новости Бразилии. 24-летнего Вайде ван Никерка назвали сенсацией Олимпиады в Рио. Южноафриканский легкоатлет не только одержал победу на дистанции 400 метров, но и побил мировой рекорд, установленный в 1999 году американцем Майклом Джонсоном.

Рекордсмен Джонсон, судя по комментарию, не совсем поверил в происходящее, но признал, что молодой бегун достоин похвалы.

«Проблем со здоровьем нет, потому что работаю с молодыми людьми»: как бабушка сделала из внука олимпийского чемпиона -1



Майкл Джонсон, американский легкоатлет (в интервью BBC):
О боже! Он смог поставить мировой рекорд на восьмой дорожке. Это было невероятно, я никогда не видел ничего подобного. Он пробежал вторую половину дистанции быстрее, чем первую. Отличная работа молодого бегуна. Никто просто ничего не мог с ним поделать.

Ван Никерк очень молод, что же будет дальше?

Ему по силам «выбежать» из 43 секунд? Я всегда мечтал о таком результате, но никогда не смог бы его достичь. Усэйн Болт скоро завершит карьеру, так что ван Никерк может стать новой звездой легкой атлетики.

«Проблем со здоровьем нет, потому что работаю с молодыми людьми»: как бабушка сделала из внука олимпийского чемпиона -4

А вот семикратный олимпийский чемпион, человек-молния Усэйн Болт, похоже, верит в то, что Вайде ван Никерк – имя в легкой атлетике, которое будет греметь еще долго. Этот парень еще покажет миру.

Усэйн Болт, ямайский спринтер:
Я не удивлен, что ван Никерк побил мировой рекорд. Когда он приехал на Ямайку, я так ему и сказал: ты единственный человек, кто может побить рекорд мира. Он отличный парень, рад, что у него получилось.

«Проблем со здоровьем нет, потому что работаю с молодыми людьми»: как бабушка сделала из внука олимпийского чемпиона -7



В финальный забег Рио Вайде вышел с пятым временем (44,45). Он занял позицию на восьмой дорожке, с которой никому и никогда не удавалось выиграть Олимпийские игры на дистанции 400 метров. Став олимпийским чемпионом, он скажет: мечтал об этом всю жизнь и верил, что удастся побить мировой рекорд, только вот когда – предугадывать не брался.

Вайде ван Никерк, южноафриканский легкоатлет:
Я счастлив. Я мечтал об этой медали всю жизнь. Верил, что мне удастся побить мировой рекорд. Я чувствовал себя одиноко на финишной прямой и думал про себя: «Что происходит? Что, черт возьми, происходит?»

Благодарен Богу и своей семье за то, что мне удалось показать сегодня.

«Проблем со здоровьем нет, потому что работаю с молодыми людьми»: как бабушка сделала из внука олимпийского чемпиона -10



Когда Вайде говорит, что благодарен семье, он подразумевает и своего тренера – Анс Бота.

74-летняя женщина, не только наставник атлета, но и его бабушка.

Женщина, которая сделала из внука олимпийского чемпиона, который день в центре внимания мировых изданий. Любители легкой атлетики на странице ван Никерка в социальной сети передают Анс слова признания и благодарности.

Уходить на пенсию тренер не собирается. Говорит, что будет работать до тех пор, пока позволит здоровье.

«Проблем со здоровьем нет, потому что работаю с молодыми людьми»: как бабушка сделала из внука олимпийского чемпиона -13



Анс Бота, тренер олимпийского чемпиона Вайде ван Никерка:
Я очень счастлива, потому что у меня нет никаких проблем со здоровьем. Думаю, что проблем нет из-за того, что я работаю с молодыми людьми. Моя страсть к спорту слишком велика, чтобы задумываться об окончании карьеры. Когда тебе 74, многие думают, что жизнь заканчивается, ты уже все умеешь, ничему новому не научишься. Это не так.

Я пообщалась с Усейном, он мне многое рассказал о методиках своих тренировок. Уверена, многие из них подойдут ван Никерку.

Учиться никогда не поздно. Тем более, в легкой атлетике.

Спортивные журналисты отмечают: Вайде и его бабушка открыли новую страницу в историю легкой атлетики. Забег Вайде, судя по количеству просмотров, пересматривают и не раз.

# Фотофакт # Олимпиада 2016 # Вайде ван Никерк # Анс Бота

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