«Проблем со здоровьем нет, потому что работаю с молодыми людьми»: как бабушка сделала из внука олимпийского чемпиона

Новости Бразилии. 24-летнего Вайде ван Никерка назвали сенсацией Олимпиады в Рио. Южноафриканский легкоатлет не только одержал победу на дистанции 400 метров, но и побил мировой рекорд, установленный в 1999 году американцем Майклом Джонсоном.



Рекордсмен Джонсон, судя по комментарию, не совсем поверил в происходящее, но признал, что молодой бегун достоин похвалы.





Майкл Джонсон, американский легкоатлет (в интервью BBC):

О боже! Он смог поставить мировой рекорд на восьмой дорожке. Это было невероятно, я никогда не видел ничего подобного. Он пробежал вторую половину дистанции быстрее, чем первую. Отличная работа молодого бегуна. Никто просто ничего не мог с ним поделать.

Ван Никерк очень молод, что же будет дальше? Ему по силам «выбежать» из 43 секунд? Я всегда мечтал о таком результате, но никогда не смог бы его достичь. Усэйн Болт скоро завершит карьеру, так что ван Никерк может стать новой звездой легкой атлетики.

А вот семикратный олимпийский чемпион, человек-молния Усэйн Болт, похоже, верит в то, что Вайде ван Никерк – имя в легкой атлетике, которое будет греметь еще долго. Этот парень еще покажет миру. Усэйн Болт, ямайский спринтер:

Я не удивлен, что ван Никерк побил мировой рекорд. Когда он приехал на Ямайку, я так ему и сказал: ты единственный человек, кто может побить рекорд мира. Он отличный парень, рад, что у него получилось.





В финальный забег Рио Вайде вышел с пятым временем (44,45). Он занял позицию на восьмой дорожке, с которой никому и никогда не удавалось выиграть Олимпийские игры на дистанции 400 метров. Став олимпийским чемпионом, он скажет: мечтал об этом всю жизнь и верил, что удастся побить мировой рекорд, только вот когда – предугадывать не брался.



Вайде ван Никерк, южноафриканский легкоатлет:

Я счастлив. Я мечтал об этой медали всю жизнь. Верил, что мне удастся побить мировой рекорд. Я чувствовал себя одиноко на финишной прямой и думал про себя: «Что происходит? Что, черт возьми, происходит?»

Благодарен Богу и своей семье за то, что мне удалось показать сегодня.





Когда Вайде говорит, что благодарен семье, он подразумевает и своего тренера – Анс Бота.

74-летняя женщина, не только наставник атлета, но и его бабушка. Женщина, которая сделала из внука олимпийского чемпиона, который день в центре внимания мировых изданий. Любители легкой атлетики на странице ван Никерка в социальной сети передают Анс слова признания и благодарности.



Уходить на пенсию тренер не собирается. Говорит, что будет работать до тех пор, пока позволит здоровье.





Анс Бота, тренер олимпийского чемпиона Вайде ван Никерка:

Я очень счастлива, потому что у меня нет никаких проблем со здоровьем. Думаю, что проблем нет из-за того, что я работаю с молодыми людьми. Моя страсть к спорту слишком велика, чтобы задумываться об окончании карьеры. Когда тебе 74, многие думают, что жизнь заканчивается, ты уже все умеешь, ничему новому не научишься. Это не так.