Тренер сборной Германии по гребле скончался после ДТП в Рио

Новости Бразилии. Олимпиада-2016, увы, приносит не только радостные новости. Этой ночью в Рио скончался тренер сборной Германии по гребле на каноэ Штефан Хенце, сообщает Bild.

12 августа 35-летний специалист попал в ДТП.

Тренер возвращался на такси в Олимпийскую деревню.

В районе Олимпийского парка автомобиль врезался в бетонное ограждение. Штефан Хенце вылетел через лобовое стекло, его госпитализировали с тяжелыми травмами головы.

В клинике Штефана Хенце прооперировали, но из критического состояния мужчина уже не вышел. Его родители и брат к этому моменту прибыли в Рио и находились рядом.