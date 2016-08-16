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Тренер сборной Германии по гребле скончался после ДТП в Рио

16 августа 2016 12:32
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Новости Бразилии. Олимпиада-2016, увы, приносит не только радостные новости. Этой ночью в Рио скончался тренер сборной Германии по гребле на каноэ Штефан Хенце, сообщает Bild.

12 августа 35-летний специалист попал в ДТП.

Тренер возвращался на такси в Олимпийскую деревню.

В районе Олимпийского парка автомобиль врезался в бетонное ограждение. Штефан Хенце вылетел через лобовое стекло, его госпитализировали с тяжелыми травмами головы.

В клинике Штефана Хенце прооперировали, но из критического состояния мужчина уже не вышел. Его родители и брат к этому моменту прибыли в Рио и находились рядом.

Тренер сборной Германии по гребле скончался после ДТП в Рио-1

Вместе с Хенце в машине был еще один сотрудник немецкой сборной – Кристиан Кединг. Он получил легкие травмы и уже выписан из больницы.

Соболезнования в связи с трагедией выразил президент МОК.

Томас Бах, президент МОК:
Мы скорбим о потере истинного олимпийца. Мы выражаем сочувствие семье Стефана Хенце, его друзьям и всей немецкой олимпийской сборной.

В связи со смертью специалиста сегодня немецкие флаги в Олимпийской деревне приспущены.

Фото: Reuters, DPA

# Фотофакт # Олимпиада 2016 # Штефан Хенце

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