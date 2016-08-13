«Плачу от радости и гордости. Гордость за Витебск, гордость за Беларусь»: соцсети о золоте Владислава Гончарова на Олимпиаде в Рио
Новости Беларуси. Свою победу на Олимпийских играх в Рио 20-летний батутист Владислав Гончаров посвятил Беларуси и всем, кто его поддерживал и переживал. А, судя по реакции в социальных сетях, в субботу вечером за выступлением белоруса у экранов с замиранием сердца наблюдали тысячи белорусов.
Выступление спортсмена длится 20 секунд, но за это время Владислав буквально заставил полюбить прыжки на батуте.
Интернет-пользователи поздравляют Владислава с блестящей победой и благодарят за то, что над многотысячной ареной в Рио наконец прозвучал гимн нашей страны.
Больше фактов об олимпийском чемпионе здесь.
Тысячами комментариев полнятся социальные сети. Белорусы благодарят Владислава, его родителей, тренерский штаб и его музу. Многие с восторгом отреагировали на историю любви олимпийского чемпиона.
Его возлюбленная – Анна Горченок – также батутистка. Они познакомились пять лет назад на тренировке, с тех пор не расстаются. Тот случай, когда любовь, вопреки стереотипам, не только не мешает, а способствует высоким результатам.