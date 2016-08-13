«Плачу от радости и гордости. Гордость за Витебск, гордость за Беларусь»: соцсети о золоте Владислава Гончарова на Олимпиаде в Рио

Новости Беларуси. Свою победу на Олимпийских играх в Рио 20-летний батутист Владислав Гончаров посвятил Беларуси и всем, кто его поддерживал и переживал. А, судя по реакции в социальных сетях, в субботу вечером за выступлением белоруса у экранов с замиранием сердца наблюдали тысячи белорусов.

Выступление спортсмена длится 20 секунд, но за это время Владислав буквально заставил полюбить прыжки на батуте.