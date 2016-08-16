Пуэрториканская сенсация: что постит в соцсетях олимпийская чемпионка по теннису Моника Пуиг

Новости Бразилии. Финалы олимпийского теннисного турнира уже прошли, известны победители, а спортивное сообщество никак не может оправиться от шока: результаты оказались непредсказуемыми. Разочаровали Новак Джокович, сестры Уильямс… разве что Энди Маррей, став двукратным олимпийским чемпионом в одиночном мужском разряде, не подкачал.
Настоящей сенсацией стала победа Моники Пуиг из Пуэрто-Рико в одиночном женском разряде. В финале олимпийского турнира она, 37-ая в рейтинге WTA, обыграла 2-ю ракетку мира немку Анжелику Кербер (6:4, 4:6, 6:1).
Для Пуэрто-Рико олимпийская золотая медаль Пуиг – первая в истории.
Потрясенная спортсменка из круга в круг постила в соцсетях фотографии с матчей, потом – с финала, сопровождая их эмоциональными комментариями, типа:
«Мечты сбываются, когда вы работаете усердно, чтобы получить их! Я до сих пор в шоке!»
Мы решили на этом не останавливаться и заглянули в Instagram,
что Моника Пуиг представляет собой в принципе?!
Перед поездкой в Бразилию теннисистка завела щенка:
«Познакомьтесь с новым членом моей семьи – Рио Пуиг!♥»
А вообще, Моника любит всех (или почти всех?) животных!
Пуиг – очень общительный человек. Она весело проводит время на кортах, например, с французским теннисистом Гаэлем Монфисом или колумбийской теннисисткой Мариан-Дуке Мариньо.
«Всегда смеемся, когда оказываемся рядом с Гаэлем Монфисом!»
Ну да, с чувством юмора у спортсменки явно все в порядке:
А путешествует с подругой Катериной Марчан – может быть, даже лучшей!? Иначе с чего вдруг хэштег:
♥#Twins ?
По крови близняшками девушки, конечно, быть не могут. Семья Моники – это папа, мама и брат.
«Семья прежде всего♥»
И, конечно же, Моника – папина дочка!
«Какой отец, такая дочь! Счастливый День отца у лучшего папы на свете! Спасибо за веселье! Спасибо за то, что ты человек, на которого я всегда могу положиться! Я люблю тебя»
А еще тенисистка любит море...
«Проведу немного времени на берегу прекрасной Майорки!»
И напоследок:
Моника Пуиг – просто красивая девушка!