Пуэрториканская сенсация: что постит в соцсетях олимпийская чемпионка по теннису Моника Пуиг

Новости Бразилии. Финалы олимпийского теннисного турнира уже прошли, известны победители, а спортивное сообщество никак не может оправиться от шока: результаты оказались непредсказуемыми. Разочаровали Новак Джокович, сестры Уильямс… разве что Энди Маррей, став двукратным олимпийским чемпионом в одиночном мужском разряде, не подкачал.

Настоящей сенсацией стала победа Моники Пуиг из Пуэрто-Рико в одиночном женском разряде. В финале олимпийского турнира она, 37-ая в рейтинге WTA, обыграла 2-ю ракетку мира немку Анжелику Кербер (6:4, 4:6, 6:1).

Для Пуэрто-Рико олимпийская золотая медаль Пуиг – первая в истории.

Потрясенная спортсменка из круга в круг постила в соцсетях фотографии с матчей, потом – с финала, сопровождая их эмоциональными комментариями, типа: