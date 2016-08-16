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Пуэрториканская сенсация: что постит в соцсетях олимпийская чемпионка по теннису Моника Пуиг

16 августа 2016 16:12
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Новости Бразилии. Финалы олимпийского теннисного турнира уже прошли, известны победители, а спортивное сообщество никак не может оправиться от шока: результаты оказались непредсказуемыми. Разочаровали Новак Джокович, сестры Уильямс… разве что Энди Маррей, став двукратным олимпийским чемпионом в одиночном мужском разряде, не подкачал.

Настоящей сенсацией стала победа Моники Пуиг из Пуэрто-Рико в одиночном женском разряде. В финале олимпийского турнира она, 37-ая в рейтинге WTA, обыграла 2-ю ракетку мира немку Анжелику Кербер (6:4, 4:6, 6:1).

Для Пуэрто-Рико олимпийская золотая медаль Пуиг – первая в истории.  

Потрясенная спортсменка из круга в круг постила в соцсетях фотографии с матчей, потом – с финала, сопровождая их эмоциональными комментариями, типа:

«Мечты сбываются, когда вы работаете усердно, чтобы получить их! Я до сих пор в шоке!»

Пуэрториканская сенсация: что постит в соцсетях олимпийская чемпионка по теннису Моника Пуиг-1

Мы решили на этом не останавливаться и заглянули в Instagram,

что Моника Пуиг представляет собой в принципе?!

Пуэрториканская сенсация: что постит в соцсетях олимпийская чемпионка по теннису Моника Пуиг-4

Перед поездкой в Бразилию теннисистка завела щенка: 

«Познакомьтесь с новым членом моей семьи – Рио Пуиг!♥»

Пуэрториканская сенсация: что постит в соцсетях олимпийская чемпионка по теннису Моника Пуиг-7

А вообще, Моника любит всех (или почти всех?) животных!

Пуэрториканская сенсация: что постит в соцсетях олимпийская чемпионка по теннису Моника Пуиг-10

Пуиг – очень общительный человек. Она весело проводит время на кортах, например, с французским теннисистом Гаэлем Монфисом или колумбийской теннисисткой Мариан-Дуке Мариньо.

«Всегда смеемся, когда оказываемся рядом с Гаэлем Монфисом!»

Пуэрториканская сенсация: что постит в соцсетях олимпийская чемпионка по теннису Моника Пуиг-13

Ну да, с чувством юмора у спортсменки явно все в порядке:

Пуэрториканская сенсация: что постит в соцсетях олимпийская чемпионка по теннису Моника Пуиг-16

А путешествует с подругой Катериной Марчан – может быть, даже лучшей!? Иначе с чего вдруг хэштег:

 ♥#Twins ?

Пуэрториканская сенсация: что постит в соцсетях олимпийская чемпионка по теннису Моника Пуиг-19

По крови близняшками девушки, конечно, быть не могут. Семья Моники – это папа, мама и брат.

«Семья прежде всего♥»

Пуэрториканская сенсация: что постит в соцсетях олимпийская чемпионка по теннису Моника Пуиг-22

И, конечно же, Моника – папина дочка!

«Какой отец, такая дочь! Счастливый День отца у лучшего папы на свете! Спасибо за веселье! Спасибо за то, что ты человек, на которого я всегда могу положиться! Я люблю тебя»

Пуэрториканская сенсация: что постит в соцсетях олимпийская чемпионка по теннису Моника Пуиг-25

А еще тенисистка любит море... 

«Проведу немного времени на берегу прекрасной Майорки!»

Пуэрториканская сенсация: что постит в соцсетях олимпийская чемпионка по теннису Моника Пуиг-28

...и «Пуэрто-Рико! ♥ PR»

Пуэрториканская сенсация: что постит в соцсетях олимпийская чемпионка по теннису Моника Пуиг-31

И напоследок: 

Моника Пуиг – просто красивая девушка!

Пуэрториканская сенсация: что постит в соцсетях олимпийская чемпионка по теннису Моника Пуиг-34

Пуэрториканская сенсация: что постит в соцсетях олимпийская чемпионка по теннису Моника Пуиг-36

Пуэрториканская сенсация: что постит в соцсетях олимпийская чемпионка по теннису Моника Пуиг-38

Пуэрториканская сенсация: что постит в соцсетях олимпийская чемпионка по теннису Моника Пуиг-40

# Фотофакт # Олимпиада 2016 # Моника Пуиг

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